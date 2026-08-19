미쳤다! '프로 42년차' 59세 미우라, 이번엔 멀티골 작렬…한 달 새 3골 '회춘 모드'

사진출처=후쿠시마 유나이티드 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 이번엔 멀티골이다.

최근 4년 만에 공식전 골맛을 봐 화제가 됐던 일본 레전드 공격수 미우라 가즈요시(59·후쿠시마 유나이티드)가 이번엔 멀티골을 성공시켰다. 미우라는 19일 도호 모두의 스타디움에서 펼쳐진 오야마클럽과의 일왕배 1회전 경기에서 페널티킥으로 두 골을 성공시켜 팀의 7대0 승리에 일조했다. 전반 12분 페널티에어리어 내에서 상대 파울로 얻은 페널티킥 기회에서 키커로 나서 골문 왼쪽을 가른 미우라는 후반 9분에는 돌파 상황에서 스스로 페널티킥을 얻어냈고, 다시 키커로 나서 같은 방향으로 득점에 성공했다.

미우라는 지난 달 25일 이와키 후루카와와의 후쿠시마현 예선에서 팀이 4-0으로 앞서던 후반 9분 필드골을 성공시켰다. 이 골로 실업리그인 JFL 소속 스즈카 시절이던 2022년 11월 FC오사카전 이후 4년여 만에 득점 세리머니의 환호를 맛본 바 있다. 당시 미우라의 골은 영국 BBC까지 전해져 화제가 된 바 있다.

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올해 59세인 미우라는 후쿠시마 선수단 뿐만 아니라 코치진보다 나이가 많다. 1975년생인 데라다 슈헤이 감독은 미우라보다 8년 후배다. 팀 프런트까지 봐도 2012 런던올림픽 당시 일본 대표팀을 이끌었던 세키즈카 다카시 전 감독(66) 정도가 미우라보다 연상이다.

사진출처=후쿠시마 유나이티드 SNS

1986년 산투스(브라질)에서 프로 데뷔한 미우라는 1990년대 일본 축구를 대표하는 공격수로 활약했고, 1994 미국월드컵 아시아지역 최종예선 한국전에서 결승골을 넣으며 국내 팬들에게도 깊은 인상을 남겼다. 이후 제노아(이탈리아), 디나모 자그레브(크로아티아) 등 유럽팀에서는 큰 족적을 남기지 못했으나, 1999년 일본으로 복귀한 뒤에도 꾸준히 프로 생활을 이어가고 있다.

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2015년부터 현재까지 미우라는 풀타임 경기를 뛴 적이 없다. 나이와 체력을 고려하면 당연한 결과. 심지어 후반 추가시간 1분을 뛰고 최고령 출전 기록을 경신하는 일이 이어졌고, 이는 현재도 진행형이다. 이런 그를 두고 일본 현지에서도 '무의미한 기록 늘리기', '자낳괴(자본주의가 낳은 괴물)'라는 비난이 이어지기도 했다. 그러나 재정적이 열악한 하부팀 입장에선 미우라 영입과 출전, 경기 외 활동으로 인한 화제성과 그로 인한 수익을 무시할 수 없는 것도 사실이다. 이런 현실에 미우라의 현역 연장 의지가 결부돼 현재에 이르고 있는 만큼, 마냥 비난하기는 어렵다는 의견도 존재한다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com