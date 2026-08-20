이럴 수가! '韓 에이스' 이강인은 단돈 '0원', 로메로는 100,000,000원...AT 마드리드, 선수 등록에만 2억 넘게 지출

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드가 선수 등록에도 적지 않은 비용을 들였다.

스페인 문도 데포르티보는 19일(한국시각) '아틀레티코 마드리드는 이강인과 아르나우 오르티스를 등록했지만, 한 명만 등록비를 지불한다'고 보도했다.

이강인은 개막전을 앞두고 등록 여부가 화제를 모았다. 프리메라리가는 등록을 위해 연봉 상한선과 재정 통제 절차를 거쳐야 한다. 이강인과 크리스티안 로메로, 아르나우 오르티스 등이 개막전을 앞두고 등록이 이뤄지지 않았다는 사실이 전해지며 화제를 모았다.

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9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 워밍업에 나서고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

다행히 큰 문제는 없었다. 스페인 프리메라리가는 19일 공식 홈페이지를 통해 아틀레티코 마드리드 선수단 명단에 이강인의 이름을 포함했다. 18일까지 없었던 이강인의 이름이 포함되며, 공식적인 선수 등록 절차가 마무리됐다. 등록을 마치고 말라가전에 출격을 예고했다.

선수 등록에는 비용도 필요했다. 다만 모든 선수가 등록에 비용을 지불한 것은 아니다. 이강인은 '예외'였다. 문도 데포르티보는 '아틀레티코 마드리드는 이번 화요일, 여름 이적 시장에서 두 명의 선수를 추가로 영입했다. 아르나우 오르티스와 이강인의 등록이 동시에 이루어 졌다. 아틀레티코 마드리드는 두 선수 중 한 명인 아르나우 오르티스의 등록비만을 납부했다'고 전했다.

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이어 '오르티스는 지금까지 프리메라 페데라시온에서 뛰었기에 이번에 처음으로 프로 축구 선수로 등록된다. 반면 이강인은 발렌시아와 마요르카에서 스페인 프로 선수로 등록되어 있기 때문에 등록비를 납부할 필요가 없다'고 설명했다.

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비용이 적은 수준이 아니다. 문도 데포르티보는 '등록비는 5만 7809.50유로다. 여기에 1군 선수 한 명당 라이선스 비용으로 1268.50 유로가 추가된다'고 설명했다. 아틀레티코 마드리드는 선수 등록에만 대략 17만 유로(약 2억 7000만원)를 지출했다. 로메로에 등록에 들어간 비용만 5만 9000유로(약 1억원)에 달한다. 반면 이강인은 이 등록비를 면제 받은 셈이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com