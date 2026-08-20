[오피셜] '데뷔전 데뷔골' 대한민국의 에이스입니다...'아틀레티코 7번' 이강인, 첫 경기부터 MOTM 선정

epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 김대식 기자]최고의 데뷔전이었다.

아틀레티코 마드리드는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 개막전에서 2대0으로 승리했다.

승리의 주인공은 이강인이었다. 병역 관련 서류 문제로 팀에 뒤늦게 합류한 이강인은 벤치에서 출발했다. 이강인이 없었던 아틀레티코의 공격은 답답했다. 창의력이 부족했다. 후반 초반까지 아틀레티코의 득점은 터지지 않았다.

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결국 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 후반 13분 만에 이강인을 투입했다. 이강인은 중앙과 오른쪽에서 움직이면서 자유로운 역할을 부여받았다. 이강인이 아틀레티코의 새로운 7번이라는 걸 세상에 알리기까지는 13분이면 충분했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee looks on during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

이강인은 오른쪽 측면에서 공을 받은 뒤에 페널티박스로 향했다. 수비수 3명을 속인 후에 환상적인 왼발 감아차기로 데뷔전 데뷔골을 터트렸다. 이강인다운 득점이었다. 골키퍼가 절대로 막을 수 없는 환상적인 궤적이었다.

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이강인이 득점에 성공하자 말라가가 무너졌다, 후반 40분 알렉스 바예나의 추가골까지 터지면서 아틀레티코가 승기를 잡았다.

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경기 후 라리가 사무국은 곧바로 맨 오브 더 매치(Man of the match)를 발표했다. 이강인은 후반전에 교체 출전했음에도 경기 최우수 선수로 뽑혔다. 이보다 더 완벽할 수 없는 데뷔전이었다.