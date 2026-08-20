'캐릭은 중원 보강에 꽂혔다' 맨체스터 유나이티드, 카메룬 국대 미드필더 발레바 영입 올인..'브라이턴에 6500만파운드 제시, 이틀 안에 끝낸다'

발레바 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 카메룬 국가대표 미드필더 카를로스 발레바(브라이턴) 영입에 박차를 가하고 있다. 맨유가 발레바의 현 소속 클럽 브라이턴과 이적료 협상 중이다.

매체 디 애슬레틱에 따르면 맨유는 발레바 영입을 위해 6000만파운드의 이적료에 옵션 500만파운드를 더한 제안을 전달했다고 한다. 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노도 브라이턴이 맨유의 공식 제안을 거절했지만 협상은 계속 이어지고 있다고 전했다. 맨유의 새로운 제안이 준비됐고 향후 이틀 안에 합의에 도달할 수 있다고 전망했다.

발레바는 1년 전 여름 이적시장에서도 맨유의 주요 영입 타깃이었다. 당시 맨유 구단은 대리인을 통해 브라이턴의 의사를 타진했지만 영입에 실패했다.

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맨유는 이번 여름 애스턴 빌라에서 벨기에 국가대표 미드필더 유리 틸레만스를, 첼시에서 브라질 출신 안드레이 산투스를 영입하는 데 총 8500만파운드를 썼다. 브라질 국가대표 미드필더 카세미루의 이적 이후 맨유 마이클 캐릭 감독은 미드필더진 강화를 원하고 있다.

브라이턴에서 총 92경기를 소화한 발레바는 최근 뉴캐슬 유나이티드와도 링크되기도 했다. 하지만 맨유가 발레바 영입에 속도를 내며 거의 마무리되는 수순이다.

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2023년 8월 프랑스 릴에서 이적료 2320만파운드에 브라이턴 유니폼을 입은 발레바는 엄청난 체력으로 경기장 전체를 커버한다. 2004년생인 발레바는 브라이턴과 2028년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 5500만유로다. 전문가들은 주 포지션이 수비형 미드필더인 발레바가 맨유의 중원을 잘 지킬 것으로 평가한다. 발레바는 맨유에 기동력을 더해줄 것이다. 맨유는 이번 시즌 프리미어리그는 물론이고 유럽챔피언스리그를 포함해 여러 대회를 동시를 준비하고 있다. 두터운 스쿼드가 필요하다. 특히 허리 중원 싸움을 위해 미드필더가 중요하다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com