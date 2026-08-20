'제2의 손흥민 찾아라' 토트넘 진짜 미쳤어요...'맨시티 듀오' 제2의 살라+브라질 초신성 동시 영입 추진

사진캡쳐=디 애슬래틱

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘이 이적시장 막판에 거대한 작업을 진행 중이다. 제대로 된 손흥민 대체자를 찾을 수 있을까.

영국 디 애슬래틱은 20일(한국시각) '토트넘은 맨체스터 시티의 사비뉴와 오마르 마르무시를 영입하기 위한 협상을 진행하고 있다. 아직 확정된 바는 없으나 토트넘과 맨시티 간의 협상은 진전을 보이고 있다. 토트넘이 사비뉴 영입 협상에서 진전을 이루고 있다고 보도했으며, 마르무시 역시 이번 여름 맨시티를 떠날 가능성이 높은 선수 중 한 명으로 고려되어 왔다'고 보도했다.

엄청난 소식이 아닐 수 없다. 토트넘이 사비뉴 영입을 추진 중이라는 소식은 지난해 여름부터 나왔던 이야기라 크게 새롭지가 않다. 하지만 마르무시 영입까지 본격적으로 추진할 것이라고는 토트넘 팬들도 예상하기 힘들었다. 이미 토트넘이 쓴 돈이 적지 않기 때문이다. 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스, 얀 폴 반 헤케, 앤드류 로버트슨, 마르코스 세네시를 품으면서 많은 돈을 지출했다.

Advertisement

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 사비뉴와 다니 마르티네스가 공을 다투고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

공격수 1명 정도 추가 영입이 있을 것이라는 예상은 있었지만 '쌍딜'을 추진할 것이라고는 예측하기 힘들었다. 디 애슬래틱 또한 '사비뉴의 합류만으로는 최전방의 공백을 채우기에 부족하기에 마르무시의 영입 추진은 더욱 흥미롭다. 토트넘은 히샬리송의 계약이 1년밖에 남지 않았고 도미닉 솔란케가 지난 18개월 동안 부상으로 고전했기 때문에 중앙 공격수가 절실히 필요하다. 마르무시는 최전방 원톱뿐만 아니라 솔란케나 히샬리송과 함께 투톱으로 뛸 수 있는 유연성을 갖추고 있다'고 언급했다.

토트넘이 공격에 있어서 이런 파격적인 영입을 추진하는 이유는 손흥민의 빈 자리를 제대로 채우지 못했기 때문이다. 매 시즌마다 리그에서 공격 포인트 25개씩을 해주던 손흥민이 떠난 후 에이스를 찾지 못한 토트넘이다. 지난 시즌은 심각했다. 토트넘 팬들에게 사랑받지 못하는 히샬리송이 11골로 팀 최다 득점자였다. 그 다음이 수비형 미드필더인 주앙 팔리냐일 정도로 공격진의 부진이 심각했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 맨시티 마르무시가 동점골을 터뜨리며 환호하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

중원과 수비를 보강했더라도, 공격이 그대로이면 유럽챔피언스리그(UCL) 진출권 경쟁이 어렵기에 토트넘은 이적시장 막판에 또 돈을 풀기로 결정한 모양이다. 매체는 '사비뉴와 마르무시까지 영입한다면 확실한 4위 경쟁자로서의 지위를 확보함과 동시에, 서류상에서는 리그 역사상 손꼽히는 이적시장을 완성하게 될 것'이라고 기대감을 드러냈다.

Advertisement

다만 두 선수를 영입해도 확실한 믿음을 주지는 못할 것이다. 사비뉴는 맨시티 이적 후에 공격 포인트 생산력이 굉장히 떨어지는 선수였다. 맨시티 주전 경쟁에서는 자연스럽게 밀려난 상태. 마르무쉬 역시 독일 분데스리가 시절에 보여줬던 파괴력을 맨시티에서는 재현하지 못했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com