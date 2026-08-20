'13분 만에 데뷔골 폭발! 미친 왼발 감아차기' 조커 이강인 아틀레티코 데뷔전 결승골, 말라가 2-0 완파..'공식 MVP 선정, 팬들 연호 찬사 쏟아졌다'

epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

epa13179600 Atletico's Kang-In Lee (R) celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 대표팀 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 아틀레티코 마드리드 데뷔전에서 환상적인 감아차기 결승골을 터트렸다. 3년 만에 컴백한 스페인 라리가 무대에서 강력한 인상을 남겼다. 이강인은 공식 경기 MVP에 뽑혔다. 평점은 8.2점(사커웨이 기준)으로 준수했다.

이강인이 조커로 출전한 아틀레티코는 20일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 개막전에서 2대0 승리했다. 이강인은 이번 여름 이적시장에서 파리생제르맹에서 아틀레티코로 옮겼다. 3년 만에 스페인 무대로 컴백했다. 아틀레티코와 5년 계약했고, 이적료는 총 4000만유로였다.

epa13179599 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

선발이 아닌 교체 명단에 이름을 올린 이강인은 바로 존재감을 드러냈다. 디에고 시메오네 감독은 0-0으로 팽팽한 후반 12분 마틴을 빼고 대신 이강인을 투입했다. 이강인은 중원 가운데에서 플레이를 이어갔다. 공수의 연결 고리였다. 이강인의 환상적인 중거리 한방은 13분 만에 터졌다. 후반 25분, 오른쪽 측면에서 중앙으로 치고 들어가며 왼발로 감아찬 슈팅이 상대 골문 상단 구석에 꽂혔다. 경기 시작 후 70분에 균형이 깨졌다. 아틀레티코 홈팬들을 흥분의 도가니에 빠트렸다. 이강인도 홈팬들 앞에서 기쁨의 세리머니를 펼쳤다. 기세가 오른 아틀레티코는 파상공세를 이어갔다. 아데몰라 루크먼의 강력한 슈팅은 상대 수문장 에레로에게 막혔고 다비드 한츠코의 헤더는 크로스바를 때렸다. 아틀레티코는 후반 40분, 알렉스 바에나의 오른발 프리킥이 두번째 골로 이어졌다.

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epa13179601 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

아틀레티코는 말라가 상대로 주 득점원 훌리안 알바레즈와 알렉산더 쇠를로스가 결장했다. 북중미월드컵 참가로 팀 합류가 늦었던 알바레즈는 아직 컨디션이 제대로 올라오지 않았다. 쇠를로스는 부상 중이다. 아틀레티코는 전반전, 공격 전개 과정에서 계속 어려움을 겪었다. 후안 푸네스 감독이 이끄는 말라가는 전반 추가시간에 선제골을 넣을 뻔했지만 아틀레티코 수문장 얀 오블락의 선방에 막혔다.

epa13179602 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

시메오네 감독의 교체 카드가 적중한 경기였다. 아틀레티코는 후반 시작과 함께 공격에 무게를 실었다. 루크먼과 멘도사가 잇따라 위협적인 장면을 연출했다. 후반 12분 이강인, 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나를 동시에 교체 투입했다. 이강인과 바에나가 연속골로 아틀레티코에 개막전 승리를 안겼다. 아틀레티코 경기장을 찾은 홈팬들은 이강인을 연호했고, 관련 SNS에는 찬사와 축하가 쏟아졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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