"새로운 한국인 영웅" 지금까지 이런 한국인 없었다...'아틀레티코 7번' 이강인, 스페인 매체 대문 장식

사진캡쳐=마르카

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[스포츠조선 김대식 기자]스페인 라리가에서 이렇게 주목받았던 한국인은 없다.

아틀레티코 마드리드는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 개막전에서 2대0으로 승리했다.

승리의 주인공은 이강인이었다. 병역 관련 서류 문제로 팀에 뒤늦게 합류한 이강인은 벤치에서 출발했다. 이강인이 없었던 아틀레티코의 공격은 답답했다. 창의력이 부족했다. 후반 초반까지 아틀레티코의 득점은 터지지 않았다.

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결국 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 후반 13분 만에 이강인을 투입했다. 이강인은 중앙과 오른쪽에서 움직이면서 자유로운 역할을 부여받았다. 이강인이 아틀레티코의 새로운 7번이라는 걸 세상에 알리기까지는 13분이면 충분했다.

epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

이강인은 오른쪽 측면에서 공을 받은 뒤에 페널티박스로 향했다. 수비수 3명을 속인 후에 환상적인 왼발 감아차기로 데뷔전 데뷔골을 터트렸다. 이강인다운 득점이었다. 골키퍼가 절대로 막을 수 없는 환상적인 궤적이었다.

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스페인 마르카는 경기 후 홈페이지 정중앙에 이강인의 기사를 올렸다. 제목부터 '아틀레티코, '한국인' 신입 영웅의 이름을 연호하다'였다.

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매체는 이강인을 향한 극찬을 연이어 쏟아냈다. '리그 복귀전을 축제 분위기로 만들려던 말라가의 탄탄한 수비 조직망을 누구도 뚫어내지 못하고 있었다. 바로 그때, 후반전 교체 투입되어 들어온 이강인이 공을 잡아챘다. 그는 잇따른 페인트 동작으로 상대 수비진을 따돌리며 중앙으로 치고 들어왔고, 마침내 팽팽하던 균형을 마침내 깨부수는 환상적인 감아차기 슛을 쏘아 올렸다'며 이강인의 선제골을 조명했다.

Atletico Madrid's Spanish forward #10 Alex Baena (L) celebrates with teammates Atletico Madrid's Argentine forward #20 Giuliano Simeone (C) and Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee after scoring their second goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

이어 '알렉스 바에나가 이후 이번 여름 자신의 첫 출전 기회를 잡아 구석으로 들어가는 환상적인 프리킥 골을 성공시킨 것과는 별개로, 메트로폴리타노는 이제 이 한국인 공격수에게서 새로운 영웅을 발견했다'며 이강인이 아틀레티코의 새로운 에이스가 될 수 있다는 걸 인정했다.

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등번호 7번, 에이스를 상징하는 자격이 있다는 걸 증명한 이강인이다. 매체는 '앙투안 그리에즈만이 양도해 준 '등번호 7번'을 단 한국인 공격수는 기회가 생길 때마다 상대 골문을 노렸다. 결국 그러한 시도 중 하나에서 막혀있던 혈이 뚫렸다'고 했다.김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com