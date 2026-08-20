[오피셜]"韓 축구 역대급 데뷔전!" '에이스' 이강인 미쳤다…아틀레티코 마드리드 공식 데뷔전 결승골 폭발→경기 MVP 환호 "모든 승리 위해 최선"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이게 바로 에이스다. 이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인) 공식 데뷔전에서 결승골을 꽂아 넣으며 팀을 승리로 이끌었다. 경기 뒤 주어지는 매치 MVP도 당연히 그의 몫이었다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 2대0으로 이겼다.

시즌 출발을 알리는 경기지만 '완전체'는 아니었다. 시메오네 감독은 2026년 북중미월드컵 일정 탓에 뒤늦게 합류한 훌리안 알바레즈 등 일부를 완전 제외했다. 뒤늦게 이적한 크리스티안 로메로도 최종 명단에 이름을 올리지 못했다. 이강인, 모르텐 히울만, 알레한드로 그리말도 등 새 영입생도 벤치에 남겨둔 채 경기에 나섰다.

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경기는 답답한 흐름으로 이어졌다. '승격팀' 말라가를 상대로 제대로 힘을 쓰지 못했다. 시메오네 감독은 결단을 내렸다. 후반 12분 로드리 멘도사, 아르나우 오르티스, 카를로스 마르틴을 빼고 줄리아노 시메오네, 알렉스 바에나 그리고 이강인을 투입했다.

카드는 적중했다. 후반 25분 '에이스' 이강인이 팽팽하던 '0'의 균형을 깼다. 그는 강력한 왼발 중거리슛으로 말라가의 골망을 뚫었다. 다비드 한츠코가 반대편에서 건넨 긴 크로스를 잡아 상대 중앙을 열고 들어가 '골 맛'을 봤다. 이강인은 3년 만의 스페인 무대 데뷔전에서 강렬한 인상을 남겼다. 이강인의 득점으로 리드를 잡은 아틀레티코 마드리드는 후반 40분 비에나의 프리킥 추가골로 점수 차를 벌렸다. 이강인은 이후에도 상대 파울을 유도하는 등 맹활약했다.

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경기 뒤 축구 통계 전문 업체 '폿뭅'에 따르면 이날 이강인은 33분을 뛰며 1골, 패스 성공률 93%(13/14), 기회 창출 1회 등을 기록했다.

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이강인은 "첫 경기가 매우 중요할 것이라는 점은 잘 알고 있었다. 많은 선수가 월드컵에서 돌아와 훈련 시간이 부족했던 것도 사실이다. 하지만 승리할 수 있어서 정말 기쁘다. 다음 경기에서도 최고의 모습을 보일 수 있도록 계속 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.

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한편, 이강인은 지난달 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 기대감이 높다. 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 4000만유로를 투자한 것으로 알려졌다. 또한, '에이스의 상징' 7번의 새 주인공으로 정했다. 그는 스페인에서 진행한 공식 입단식에서 "이 위대한 팀에 합류하게 돼 매우 기쁘다. 팀에 도움이 되고 우승 트로피를 들어 올리고 싶다. 모든 대회에서 우승하겠다는 야망을 품고 왔다"며 "(입단식) 나에게 매우 특별한 날이 될 것이다. 아틀레티코 마드리드 팬들은 세계 최고라고 들었다. 팬들을 만나 내가 팀에 도움이 될 수 있는 선수라는 것을 보여드리고 싶다"고 했다. 그는 첫 경기 뒤 다시 한번 "우리는 최고의 방식으로 준비할 것이다. 모든 승리를 따내기 위해 최선을 다할 것"이라고 다짐했따.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com