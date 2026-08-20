"그리즈만, 잘 봤죠?" NEW NO.7 이강인의 데뷔전 데뷔골 '시버지' 시메오네도 홀렸다, "환상적인 골, 강인은 헌신적인 선수" 극찬…선발 제외 이유는 '컨디션'

epa13179601 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

epa13179602 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) celebrates scoring their first goal with teammate Atletico Madrid's Spanish midfielder #06 Koke during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone gestures to players during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 아틀레티코 데뷔전에서 '환상 데뷔골'을 폭발한 대한민국 천재 미드필더 이강인에 대해 극찬을 아끼지 않았다.

시메오네 감독은 20일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인프리메라리가 1라운드를 마치고 결승골을 폭발한 이강인을 향해 엄지를 들었다.

지난달 파리생제르맹에서 이적료 4000만유로에 아틀레티코 7번 유니폼을 입은 이강인은 이날 교체명단에 포함돼 0-0 팽팽하던 후반 12분 교체투입됐다. 그리고 13분 뒤인 25분 상대 페널티 박스 우측에서 롱패스를 받아 페널티 아크 쪽으로 파고든 후 그림같은 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 아틀레티코는 후반 40분 알렉스 바에나의 프리킥 추가골에 힘입어 개막전에서 기분좋게 2대0 승리했다.

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시메오네 감독은 경기 후 이강인과 바에나 골 중 최고의 골을 꼽아달라는 질문에 "그건 불공평하다. 둘 다 환상적인 골이었기 때문이다. 상대 골키퍼가 두 번이나 멋진 선방을 보여줬지만, 정말 멋진 골, 우리에게 꼭 필요한 골을 넣었다"라고 말했다. 지난달 아틀레티코를 떠난 '전설' 앙투안 그리즈만(올랜도)은 TV 중계로 'NEW NO.7' 이강인과 아틀레티코 동료들이 뛰는 모습을 지켜봤다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee controls the ball before scoring a goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Malaga - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 19, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in in action with Malaga's Carlos Dotor REUTERS/Thomas Peter

epa13179600 Atletico's Kang-In Lee (R) celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee celebrates scoring their first goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

'33분의 마법'을 발휘하며 경기 최우수선수로 뽑힌 이강인에 대해선 "강인은 전술 요구에 맞춰 잘 플레이하는 선수, 팀에 헌신적인 선수다. 대표팀에서도, 이전 소속팀에서도 그런 모습을 보여줬다"라고 극찬했다. 이강인은 팀내 평점 2위(8.1점, 소파스코어)를 기록했다.

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이강인은 중계사 인터뷰 및 기자회견에서 "매우 특별한 날"이라며 "첫 경기가 매우 중요하다는 걸 알았다. 월드컵을 마치고 돌아온 선수들이 많아 훈련이 조금 부족했던 것도 사실이지만, 승리를 해서 매우 기쁘다"고 말했다. "경기 감각은 더 끌어올려야 한다고 생각한다. 계속 노력하다보면 개인으로나 팀으로나 더 좋아질 거라 믿는다"라고 소감을 덧붙였다.

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수비수 호세 히메네스와 세리머니를 펼친 배경에 대해선 "히메네스와 후안이 내가 교체로 들어가서 골을 넣을 거라고 말해줬다. 날 믿어준 두 선수에게 감사의 뜻을 전하고 싶었다"라고 했다. 이날 경기장을 찾은 수많은 한국팬에 대해선 "많은 한국팬이 경기장을 찾아줬다. 태극기도 많이 보였다. 그게 내게 큰 힘이 됐다"라고 감사를 표했다.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Malaga - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 19, 2026 Atletico Madrid's Alex Baena celebrates scoring their second goal with Lee Kang-in REUTERS/Thomas Peter

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한편, 시메오네 감독은 이강인, 바에나, '시메오네 아들' 율리아노 시메오네 등이 개막전에서 선발로 기용되지 않은 이유를 직접 밝혔다. 시메오네 감독은 이날 4-4-2 포메이션에서 아르나우 오르티스, 아데몰라 루크만을 투톱에 세우고, 카를로스 마틴, 코케, 파블로 바리오스, 로드리 멘도사로 미드필드진을 구축했다. "컨디션이 가장 좋은 선수들을 선발로 기용하는 것이 최선의 방법이라고 생각했다. 그리고 컨디션이 가장 좋은 선수들이 선바로 나섰다. 잘 풀리지 않은 문제도 있었지만, 교체투입된 선수들이 더 나은 기량을 보여주며 문제를 해결할 수 있었다"라고 말했다. 이강인은 이달 초 아틀레티코의 아시아 투어에 맞춰 팀에 합류했기 때문에 이날 선발출전한 선수들과 비교할 땐 훈련량이 부족한 상태다.

이적을 요구하고 있는 공격 에이스 훌리안 알바레스는 개막전 선발 라인업에서 빠졌다. 시메오네 감독은 팬들이 경기 중 알바레스를 공개 비판한 것에 대해 "난 우리 선수 모두를 존중한다"라며 말을 아꼈다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com