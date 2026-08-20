[오피셜]'충격, 네덜란드 국대 또 사우디 이적' 레인더르스, EPL 맨체스터 시티→알 카디시야 완전 이적..'4년 계약 총 연봉 1600억원, 서머빌에 이어 두번째'

레인더르스 캡처=알 카디시야 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]또 한명의 네덜란드 축구 국가대표가 사우디아라비아 리그에 진출했다. 그 주인공은 미드필더 티자니 레인더르스다. EPL 맨체스터 시티에서 사우디 알 카디시야로 완전 이적했다.

두 클럽은 레인더르스 이적에 합의했다고 20일 공식 발표했다. 2025년 6월, 이적료 5500만유로에 AC밀란에서 맨시티로 이적했던 레인더르스는 한 시즌 만에 무대를 영국에서 사우디로 옮기는 결정을 했다. 알 카디시야는 레인더르스 몸값으로 맨시티에 6100만유로를 지불할 것으로 알려졌다. 레인더르스는 4년 계약했고, 총 연봉으로 8500만파운드(약 1608억원)가 넘는 거액을 받기로 한 것으로 전해졌다. 1년치로 단순 계산하면 약 400억원 정도다. 유럽 빅클럽에서도 받기 어려운 놀라운 금액이다.

레인더르스 캡처=알 카디시야 구단 SNS

지난 한 시즌 동안 레인더르스는 맨시티에서 선발 출전했지만 시즌 후반부로 갈수록 선발 라인업에서 빠졌다. 2026년 들어 정규리그 단 5경기에 선발 출전에 그쳤다. 교체 명단에 올랐다가 결장하는 경기도 많았다. 그는 지난 주말에 열린 아스널과의 FA 커뮤니티 실드 출전 명단에도 포함되지 않았다. 맨시티의 사령탑은 펩 과르디올라에서 엔조 마레스카로 바뀌었지만 레인더르스의 팀내 비중은 계속 줄고 있었다.

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1998년생인 레인더르스는 새로운 도전을 선택했다. 그의 새로운 클럽 알 카디시야에는 유럽 빅클럽 출신 마테오 레테기, 나초 페르난데스, 훌리안 키뇨네스, 코엔 카스테일스, 율리안 바이글 등이 뛰고 있다. 또 알 키디시야는 야망이 큰 클럽이다. 지난 두 시즌 동안 사우디 1부에서 4위를 기록했다. 거함 알 힐랄, 알 나스르, 알 이티하드 등과 상위권에서 경쟁 중이다. 사우디 도시 코바르에 연고를 둔 알 카디시야는 2025년 12월에 합류한 전 리버풀 및 셀틱 감독 브랜던 로저스가 이끌고 있다.

레인더르스 캡처=알 카디시야 구단 SNS

레인더르스에 앞서 지난달 네덜란드 국가대표 공격수 크리센시오 서머빌이 EPL 웨스트햄에서 알 힐랄로 이적했다. 레인더르스는 서머빌에 이어 사우디로 이적한 두번째 선수다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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