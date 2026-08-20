'폭탄 발언' 전문 스트라이커 또 입방정, 김민재랑 정반대 인생..."나폴리 내 커리어 중 최악"

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[스포츠조선 김대식 기자]로멜로 루카쿠가 폭탄 발언을 했다.

이탈리아 매체 일 미오 나폴리는 20일(한국시각) '루카쿠가 나폴리에서의 지난 시즌에 대해 뼈 있는 한마디를 던졌다. 벨기에 출신 공격수인 그는 고국 방송과의 인터뷰에서 지난 한 해 동안 겪었던 어려움을 털어놓으며, 자신의 몸상태를 둘러싼 일부 주장에 대해 따졌다. 자신의 상황과 관련해 사실이 아닌 정보들이 유포되었으며 일부 사람들이 자신의 실제 신체 상태에 대해 거짓말을 했다는 것이다. 그의 이러한 발언은 논란을 일으키기에 충분하다'고 보도했다.

매체에 따르면 루카쿠는 나폴리를 떠나게 된 배경에 대해 언급하며 "몇몇 소문들을 들었고, 어떤 결정들이 내려졌다. 그게 전부"라고 말했다. 이어 그는 "상황이 그렇게 흘러갔다면, 제가 떠나는 편이 나았다. 나폴리를 떠난 것이 제게는 더 나은 선택"이라며 떠날 수밖에 없었다고 주장했다.

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루카쿠는 2024년 여름 첼시를 떠나 나폴리로 향했다. 인터밀란 시절 자신을 지도했던 안토니오 콘테 감독의 부름에 응답했다. 첫 시즌은 행복한 동행이었다. 루카쿠는 14골-10도움을 터트리며 활약했다. 하지만 지난 시즌 루카쿠는 7경기 출전에 그쳤다. 1군 계획에서 완전히 삭제됐다. 결국 이번 여름 헐값에 나폴리를 떠나 튀르키예 페네르바체로 향했다.

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세계적인 공격수가 이렇게 뛰지 못한 이유는 부상과 컨디션 문제였다. 프리시즌 도중에 크게 다친 루카쿠는 시즌 절반을 부상 회복을 위해 허비했다. 그동안 나폴리의 주전 자리는 라스무스 호일룬이 차지했다. 시즌 중반 돌아왔지만 루카쿠는 다시 부상으로 이탈했다. 나폴리도 루카쿠를 관리해주지 않은 것도 있지만 루카쿠 역시 할 말이 많은 상태는 아니다.

그러나 루카쿠는 컨디션 저하설을 정면으로 반박했다. 루카쿠는 "제가 몸상태가 안 좋다는 주장은 거짓이다. 아마 이탈리아에서 저를 방해하기 위해 그런 말을 했을 것"이라고 강조하며 "저는 경기에 뛸 수 있는 100%의 상태다"라고 자신감을 드러냈다. 다만 나폴리에서의 마지막 시즌에 대해서는 "제 커리어 중에서 최악이었다"라고 과감한 발언을 쏟아냈다.

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새 소속팀 페네르바체에서의 각오도 밝혔다. 루카쿠는 "여기 페네르바체에서 이 2년의 계약 기간을 잘 이행할 수 있기를 바란다"라고 말했다. 이어 그는 "타인의 의견에 계속 신경 쓰다 보면 불행해진다. 하지만 저는 제 자신을 스스로 잘 돌보고 있다"며 외부 시선에 신경쓰지 않겠다고 주장했다.