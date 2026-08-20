"내 이름 거론되지 않고, 오로지 축구에만 집중했으면 좋겠다" 돌아온 래시포드의 소박한 바람…매과이어 "큰 자산, 엄청난 위협" 잔류 적극 지지

맨유 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]맨유로 돌아온 마커스 래시포드가 달라졌다.

래시포드는 18개월 만에 맨유 유니폼을 다시 입었다. 그는 루벤 아모림 전 감독과의 갈등으로 지난해 2월 맨유를 떠났다.

반 시즌 애스턴 빌라 임대를 거쳐 2025~2026시즌에는 바르셀로나에서 한 시즌을 보냈다. 마지막으로 맨유 유니폼을 입고 그라운드에 나선 것은 2024년 12월 12일이다.

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래시포드는 바르셀로나에서 49경기에 출전해 14골 14도움을 기록했다. 완전 이적이 성사되는 듯 했다. 그의 임대에는 완전 이적 옵션이 포함됐다. 바르셀로나는 2600만파운드(약 490억원)를 맨유에 지불하며 래시포드의 완전 영입이 가능했다.

그러나 옵션을 행사하지 않?榜? 대신 뉴캐슬 유나이티드에서 활약한 앤서니 고든을 영입했다. 이적료는 7000만파운드(약 1324억원)였다.

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래시포드는 임대를 떠나기 전까지 맨유의 '성골 유스', 원클럽맨이었다. 그는 맨유와 2028년 6월까지 계약돼 있다.

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로이터 연합뉴스

사진캡처=BBC

래시포드는 15일(이하 한국시각) 열린 AC 밀란(이탈과의)과의 프리시즌 마지막 친선경기에 출전, 예열을 마쳤다. 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 22일 개막된다.

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래시포드가 '작은 바람'을 토로했다. 관심에서 멀어지기를 바랐다. 맨유 레전드 게리 네빌과 리버풀 전설 제이미 캐러거는 20일 '스틱 투 풋볼' 팟캐스트를 통해 래시포드를 도마에 올렸다.

캐러거는 "래시포드 얘기를 안 하고 팟캐스트를 할 수 있을까"라고 반문하며 "좀 그만하자. 마치 트렌트(알렉산더-아놀드)와 래시포드 세상 같잖아. 트렌트와 래시포드도 팟캐스트의 일부분이야"라고 말했다.

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래시포드가 반응했다. 그는 해당 영상에 대해 "제이미 고맙다. 매일 내 이름이 거론되지 않고 오로지 축구에만 집중할 수 있다면 정말 좋겠다"라고 답했다.

영국의 'BBC'는 이날 래시포드의 맨유 잔류를 예상했다. 동료 해리 매과이어는 AC 밀란전 후 래시포드가 "큰 자산"이자 "엄청난 위협"이라며 맨유에 남기를 바랐다.

대행 꼬리표를 뗀 마이클 캐릭 감독은 과거 래시포드와 6년을 함께했다. 그는 최근 래시포드에 대해 "나는 그와 함께 경기를 해봤다. 그가 데뷔한 경기에도 출전했었다. 그래서 우리 사이에는 인연이 있다"고 말했다.

맨유는 22일 오후 8시30분 올 시즌 1부로 승격한 헐시티와 EPL 개막라운드를 치른다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com