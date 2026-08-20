'상식 매직' 미쳤다! '김상식호' 베트남, 말레이시아 꺾고 현대컵 결승 진출...'쌀딩크' 박항서 감독도 못한 최초의 2연패 '도전'

사진=X 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]'상식 매직'은 계속된다.

김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 아세안 챔피언십 역사상 첫 2연패를 눈 앞에 두고 있다. 베트남은 19일 베트남 하노이의 미딘국립경기장에서 열린 말레이시아와의 '2026 아세안(ASEAN) 현대컵' 준결승 홈 2차전에서 2대0 완승을 거뒀다.

이날의 주인공은 브라질 출신의 귀화 선수, 응우옌 쑤언 손이었다. 후반 17분 결승골을 터뜨린데 이어, 후반 44분 멀티골을 완성했다. 앞서 원정에서 치른 1차전에서 2대0으로 승리한 베트남은 합계 4대0으로 결승 고지에 올랐다.

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베트남은 이날 승리로 A매치 24경기 무패(21승3무) 행진을 이어갔다. 베트남은 김상식 감독 체제에서 종전 18경기를 넘어 A매치 최다 연속 무패 기록을 새로 써내려가고 있다.

김상식 감독(오른쪽) 사진제공=디제이매니지먼트

베트남의 결승 상대는 '영원한 라이벌' 태국이다. 태국은 이 대회에서 7차례 정상에 오르며 최다 우승을 자랑 중인 최강팀이다. 태국은 싱가포르와의 4강전에서 1승1패를 기록했지만, 합계 4대3으로 앞서 결승에 올랐다. 결승전 역시 홈 앤드 어웨이로 치러진다. 베트남은 22일 원정, 26일 홈 경기를 치른다.

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베트남은 태국까지 잡을 경우 사상 첫 대회 2연패를 이루게 된다. 베트남은 지난 2024년 우승을 차지했다. 당시에도 지휘봉을 잡았던 김 감독은 태국을 제압하고 우승컵을 들어올렸다. 2연패는 '베트남의 히딩크'로 불리는 '쌀딩크' 박항서 전 감독도 이루지 못한 위업이다. 박 감독은 2018년 아세안 챔피언십에서 한 차례 우승을 차지한 바 있다.

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베트남이 이번 대회에서 정상에 오르면, 통산 네 번째 우승을 기록한다.

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2년마다 열리는 현대컵은 동남아 축구 최강을 가리는 대회로, '동남아의 월드컵'으로 불린다. 과거 스즈키컵, 미쓰비시컵 등으로 불렸고 30주년을 맞아 타이틀 스폰서가 현대로 바뀌었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com