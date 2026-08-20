"韓 에이스 극찬 릴레이!" '한국인 영웅 맞이했다' 이강인 결승골…'13분 만에 경기를 완전히 바꿔놓았다' 압도적 데뷔전

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[스포츠조선 김가을 기자]'대한민국 공격수 이강인이 단 13분 만에 경기를 완전히 바꿔놓았다.'

이강인(아틀레티코 마드리드)을 향한 찬사가 쏟아졌다. 디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 2대0으로 이겼다.

승리 '히어로'는 이강인이었다. 이날 벤치에서 경기를 시작한 이강인은 경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 그라운드를 밟았다. 이강인은 최전방부터 3선, 오른쪽 측면까지 폭넓게 움직이며 호시탐탐 골을 노렸다. 그는 후반 25분 기어코 발끝을 번뜩였다. 그는 강력한 왼발 중거리슛으로 말라가의 골망을 뚫었다. 다비드 한츠코가 건넨 공을 잡아 상대 선수 3명을 제치며 빠르게 중앙으로 파고들었다. 페널티아크 오른쪽에서 왼쪽 골대를 향해 거침 없는 슈팅. 말라가 골키퍼가 손을 쓸 틈도 없이 득점을 완성했다. 이로써 이강인은 3년 만에 돌아온 스페인 무대에서 강렬한 신고식을 했다. 이강인은 2023년 여름 이적 시장을 통해 파리생제르맹(PSG)에 합류했다. 올 시즌을 앞두고 PSG를 떠나 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입었다.

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스페인 언론 '아스'는 '앙투안 그리에즈만(올랜도)은 떠났지만, 그의 등번호 7을 이어받을 선수가 나타났다. 바로 이강인이다. 그는 아틀레티코 마드리드에서 더할 나위 없이 좋은 시작을 알렸다. 이강인도 그리에즈만처럼 좁은 공간이다 어려운 경기에서 뛰어난 창의력을 발휘한다. 경기의 속도를 높이고 상대 수비를 무너뜨린다. 이강인은 단순히 유니폼만 파는 것이 아니다. 이강인 투입 뒤 벌어진 일은 정말 놀라웠다'고 보도했다. 또 다른 언론 '마르카'도 '이강인은 현란한 드리블로 상대를 제치고 공간을 만들어냈다. 마침내 환상적인 개인기로 경기의 균형을 깨뜨렸다. 메트로폴리타노는 새로운 한국인 영웅을 맞이했다'고 극찬했다.

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시메오네 감독 역시 "(이번에 나온) 두 골 모두 환상적이었다. 상대 골키퍼가 두 번이나 멋진 선방을 보였는데도, 정말 멋진 골이 나왔다. 우리에게 꼭 필요한 골이었다. 전반에 들어간 선수들이 잘해줘서 후반에 투입된 선수들이 활약할 수 있었다"며 "이강인은 경기 요구에 적응해야 하는 선수다. 팀에 헌신적인 선수기도 하다. 국가대표팀과 이전 소속팀에서도 그런 모습을 보였다"고 칭찬했다.

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한편, 경기 최우수선수(MVP)로도 선정된 이강인은 "첫 경기가 매우 중요하다는 것을 알고 있었다. 월드컵을 마치고 돌아온 선수들이 많아 훈련이 조금 부족했던 것도 사실이다. 승리할 수 있어 매우 기쁘다. 다음 경기를 위해 계속 열심히 노력해 최고의 컨디션을 만들겠다"며 "아직 경기 감각을 더 올려야 하지만, 계속 노력하다 보면 개인으로나 팀으로 모두 더 좋아질 것으로 믿는다. 많은 포인트를 올려 승리할 수 있길 바란다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com