"이제 그리즈만은 잊어라" 이강인 '데뷔전 → 데뷔골' 폭풍 활약, 스페인 유력지도 찬사 릴레이

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[스포츠조선 박상경 기자] 데뷔전에서 터뜨린 데뷔골, 스페인 매체들의 관심을 받기 충분했다.

아스, 마르카 등 스페인 매체들은 20일(한국시각) 말라가와의 2026~2027 라리가 1라운드에서 터진 이강인(아틀레티코 마드리드·이하 AT마드리드)의 데뷔골 소식을 앞다퉈 전했다. 안방인 메트로폴리타노에서 펼쳐진 이날 경기에 0-0이던 후반 11분 교체 투입된 이강인은 13분 만에 왼발슛으로 선제 결승골을 터뜨리면서 팀의 2대0 승리에 일조했다. 경기 후 최우수 선수로 선정되는 영예도 안았다.

마르카는 'AT마드리드가 새 영웅을 맞이했다'는 제목으로 이날 경기 소식을 전했다. 신문은 '이강인은 교체 투입 후 위치를 바꿔가며 현란한 페인팅으로 상대 수비를 제쳤고, 환상적인 드리블로 선제골을 터뜨렸다'고 찬사를 보냈다.

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AT마드리드에겐 답답한 승부였다. 마르카는 '이날 1라운드가 열린 건 AT마드리드가 경기보다 (홈구장을 활용한) 콘서트 수익에 치중하면서 이뤄진 것'이라며 '디에고 시메오네 감독은 지난 시즌 리저브팀에서 뛰었던 선수들, 심지어 유스팀 선수 1명과 임대 선수까지 선발 라인업에 포함시켜야 했다. 실제 주전은 4명 뿐이었다'고 지적했다. 이어 '시메오네 감독의 후반 교체 카드 활용 이후 흐름은 점점 AT마드리드 쪽으로 기울었다. 이강인은 7번 다운 면모를 보였고, 마침내 선제골로 경기 군형을 깼다'고 평했다.

마르카와 같은 유력지인 아스 역시 이강인의 활약에 엄지를 세웠다. 아스는 '그리즈만은 떠났지만, 그의 등번호 7번을 이어 받을 선수가 나타났다'며 '이강인이 교체투입된 이후 경기 양상은 완전히 달라졌다. 그는 프랑스 선수(그리즈만)의 발에서 나왔던 골처럼 아름답고 결정적인 골을 터뜨렸을 뿐 아니라, 좁은 공간에서 뛰어난 창의력을 발휘하고 경기 속도를 높여 상대 수비를 무너뜨렸다'고 찬사를 보냈다. 기사 하단 경기 최우수 선수 투표에선 이강인이 71%의 압도적 지지를 받으며 이날 활약상을 인정 받았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com