[오피셜]"일본 축구, 570억 EPL GK 탄생" 애스턴 빌라, 스즈키 영입 공식 발표…韓 '제로', 日 두 자릿수 '10명 시대' 활짝

애스턴 빌라 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]일본 축구가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 두 자릿수 시대를 열었다.

애스턴 빌라는 19일(이하 한국시각) 일본 '넘버1' 국가대표 수문장 스즈키 자이온(24) 영입을 발표했다. 영국의 'BBC'에 따르면 스즈키의 이적료는 3000만파운드(약 570억원)에 달하는 것으로 전해졌다.

애스턴 빌라는 아르헨티나 국가대표 에밀리아노 마르티네즈의 유벤투스 이적에 대비, 스즈키 영입전에 뛰어들었다. 스즈키는 당초 이강인이 떠난 파리생제르맹(PSG)행이 유력했다.

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PSG 구단은 스즈키의 메디컬 테스트를 위해 전용기까지 보낼 정도로 적극적이었다. 그러나 계약이 무산됐다. 스즈키 대리인 측과의 수수료 및 계약 조건 합의 문제가 발생, 영입을 철회한 것으로 알려졌다.

마르티네즈의 유벤투스행도 불발됐다. 그러나 시간은 스즈키의 편이다. 'BBC'는 '애스턴 빌라는 스즈키를 향후 10년간 팀의 핵심 골키퍼로 기용할 계획'이라고 강조했다.

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가나 출신 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 스즈키 우라와 레즈 유소년 팀을 거쳐, 2021년 프로 무대에 데뷔했다. 탁월한 신체 조건과 필드 플레이어 수준의 발밑 기술, 정확한 킥으로 두각을 나타냈다.

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로이터연합뉴스

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유럽 무대도 일찍 입성했다. 2023년 8월 임대로 벨기에 리그 신트트라위던에 합류했고, 2024년 완전 이적에 성공했다. 신트트라위던에서 보낸 첫 풀타임 시즌, 스즈키는 리그 32경기에서 50실점, 6번의 클린시트(무실점)를 기록, 잠재력을 증명했다. 2024년 여름 이탈리아 세리에A 파르마의 구애로 유럽 5대 리그 진출 '꿈'을 이뤘다.

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그는 파르마에서도 꾸준히 주전 골키퍼로 활약했다. 2025~2026시즌 복합 골절로 장기 결장하는 어려움도 있었으나, 복귀 후 다시 원래의 폼을 되찾았다. 2026년 북중미월드컵에서도 일본의 골문을 단단히 지켰다.

스즈키의 애스턴 빌라 이적으로 EPL을 누비는 일본 선수는 10명이 됐다. 스즈키는 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 가마다 다이치, 도미야스 다케히로(이상 크리스털 팰리스), 다나카 아오(리즈 유나이티드), 사카모토 다츠히로(코번트리), 모리타 히데마사(헐 시티), 다카이 고타(토트넘), 마에다 다이젠(입스위치 타운) 등에 이어 10호를 기록했다.

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끝이 아니다. 올 시즌 1부로 승격한 헐 시티가 프랑스 리그2 스타드 드 랭스의 윙어 나카무라 게이토 영입을 노리고 있어 더 늘어날 수 있다. 반면 한국 축구는 올 시즌 EPL에서 뛰는 선수가 사실상 제로다. 2026~2027시즌 EPL은 22일 개막된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com