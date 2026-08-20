'막강한 아스널, 더 단단해진다' 잉글랜드 국대 센터백 콘사, 애스턴 빌라→아스널 이적 합의..'살리바 부상 공백 메운다, 이적료 5100만파운드 이상'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 England's Ezri Konsa celebrates scoring their second goal REUTERS/Carlos Barria

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 챔피언 아스널이 수비라인 보강에 성공한 것 같다. 잉글랜드 국가대표 센터백 에즈리 콘사(애스턴 빌라) 이적에 합의했다고 한다. 아스널은 그동안 북중미월드컵 기간 중 허리를 크게 다친 프랑스 국가대표 수비수 윌리엄 살리바 공백을 메우고 싶어했다. 따라서 콘사와 자렐 콴사(레버쿠젠) 등을 놓고 저울질했다. 최종 선택은 콘사 영입이었다.

유럽 축구 이적 전문가 중 한 명인 데이비드 온스테인(디 애슬레틱 기자)은 20일(한국시가) 두 클럽이 콘사의 이적료에 합의했다고 보도했다. 온스테인에 따르면 아스널이 만 28세의 콘사 이적료로 기본 5100만파운드에 옵션이 더해진 금액이라고 한다. 콘사는 이미 애스턴 빌라 동료들과 작별 인사를 했다. 현지시각 20일 런던에서 메디컬 테스트를 받고 사인까지 마무리하는 수순이라고 한다.

England's Ezri Konsa (2) and Declan Rice (4) celebrate after Konsa scored their side's second goal during the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

아스널은 살리바가 허리 수술 이후 회복 중이지만 약 2개월 정도를 버티기 위해 센터백 보강이 필요했다. 또 풀백 유리엔 팀버도 사타구니 부상으로 팀 전력에서 이탈해 있다.

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2019년 7월, 브렌트포드에서 애스턴 빌라로 이적한 콘사는 지난 7시즌 동안 286경기에 출전하며 잉글랜드 국가대표까지 성장했다. 콘사는 2023년 9월, 5년 재계약을 해 2년이 더 남은 상황이다. 결국 선수 보강이 다급한 아스널은 애스턴 빌라의 요구 조건을 거의 맞춰주는 모양새가 됐다. 1997년생인 그의 시장가치는 4080만유로다.

England's Ezri Konsa (2) heads the ball to score his side's second goal as France's Adrien Rabiot (14) defends during the World Cup third-place playoff soccer match between France and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 18, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

아스널은 지난 주말 맨체스터 시티와의 FA 커뮤니티 실드(슈퍼컵)에서 3대0 승리, 우승 트로피를 들어올렸다. 아스널은 새 시즌 프리미어리그 2연속 우승에 도전한다. 아스널은 22일 새 시즌 개막전에서 승격팀 코번트리 시티와 대결한다.

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콘사는 현지시각 20일 FA 등록 시한까지 모든 일정을 마치고 새 이적 등록하기는 좀 버거워 보인다. 등록이 되더라도 코번트리전에 바로 출전하기는 쉽지 않다.

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콘사는 지난달 끝난 북중미월드컵에서 잉글랜드 대표로 참가했다. 주전 수비수로 뛰었고, 특히 프랑스와의 3위 결정전에서 한골을 넣기도 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com