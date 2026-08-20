'韓 초대형 호재' 이강인-김민재-황인범-양현준 레츠고...별들의 전쟁 4인방 터진다, 셀틱 최종예선 1차전 3-0 대승

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 South Korea's Yang Hyun-jun arrives at the stadium before the match REUTERS/Daniel Becerril

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[스포츠조선 김대식 기자]양현준이 셀틱의 유럽 챔피언스리그(UCL) 본선 진출에 힘을 보태며 '별들의 전쟁' 합류를 눈앞에 뒀다.

양현준이 소속된 셀틱은 20일(한국시각) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 LASK(오스트리아)와의 2026~2027시즌 UCL 최종예선 1차전에서 3대0으로 완승을 거뒀다. 2차전은 오는 26일 열린다.

4-3-3 포메이션에서 왼쪽 날개로 선발 출전한 양현준은 이날 압도적인 경기력을 선보인 셀틱의 승리에 핵심적인 역할을 했다. 전반 27분 선제골 장면에서는 백힐로 키어런 티어니에게 감각적인 패스를 연결했다. 티어니가 올린 크로스를 LASK 수비진이 제대로 걷어내지 못했고, 페널티박스 앞에 있던 벤자민 뉘그렌이 환상적인 슈팅으로 마무리했다.

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전반 37분 추가골에도 양현준의 기여가 이어졌다. 순간적인 전진 압박으로 LASK 수비의 실수를 이끌어낸 것. 양현준의 압박으로 소유권을 되찾은 셀틱은 곧바로 공격으로 전환했고, 이번에도 티어니의 크로스를 수비가 멀리 처리하지 못하면서 세컨드볼을 잡은 카밀로 듀렌이 멋진 발리슛으로 골망을 흔들었다.

사진=셀틱

기세를 이어간 셀틱은 후반 22분 쐐기골까지 터뜨리며 사실상 승부에 마침표를 찍었다. 이번에는 오른쪽에서 공격이 전개됐다. 듀렌이 뉘그렌과 패스를 주고받은 뒤 강력한 슈팅으로 LASK 골문을 갈랐다. 공격 포인트는 기록하지 못했지만 2골에 직접 관여한 양현준은 후반 30분 교체되며 그라운드를 떠났다.

이로써 양현준의 UCL 본선 합류도 초읽기에 들어갔다. 2차전에서 4점차 이상 대패하지만 않으면 셀틱의 UCL 본선 진출이 확정되는 상황. 이 경우 양현준은 이강인, 김민재. 황인범과 함께 유럽 최고 권위의 무대인 UCL을 누비는 한국인 선수가 된다. 2024~2025시즌 이후 2시즌 만의 UCL 복귀가 눈앞으로 다가온 셈이다.

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로이터연합뉴스

지난 시즌을 통해 셀틱의 주전 자원으로 확실히 도약한 양현준은 그 기세를 몰아 2026년 북중미 월드컵 무대까지 밟았다. 이어 2026년 아이치-나고야아시안게임도 출격을 앞두고 있다. 이번 시즌에도 좋은 활약을 이어간다면 빅리그 진출 가능성도 충분히 열려 있다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com