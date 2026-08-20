"韓 '막내즈 대장'의 리더십!" 이강인, 아틀레티코 마드리드 공식 데뷔전 결승골 폭발→동료들과 환호 "신뢰에 감사하는 마음"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 남다른 친화력과 리더십으로 새 팀에 빠르게 녹아든 모습이다.

이강인은 20일 오전 4시(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 후반 25분 결승골을 꽂아 넣었다. 그는 강력한 왼발 중거리슛으로 말라가의 골망을 뚫었다. 다비드 한츠코가 반대편에서 건넨 긴 크로스를 잡아 상대 중앙을 열고 들어가 '골 맛'을 봤다. 이강인은 득점 뒤 벤치로 달려가 동료들과 포옹했다. 그는 경기 뒤 "벤치에 있을 때 그 친구들이 내가 들어가면 골을 넣을 것이라고 말해줬다. 그 신뢰에 감사하는 마음을 전하고 싶었다"고 설명했다.

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이강인은 지난달 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 기대감이 높다. 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 4000만유로를 투자한 것으로 알려졌다. 또한, '에이스의 상징' 7번의 새 주인공으로 정했다. 다만, 서류 문제로 출국이 늦어지며 팀 합류도 지연됐다. 이강인은 팀이 맨시티(잉글랜드)와의 비시즌 친선경기를 위해 대한민국을 찾았을 때야 비로소 합류했다. 이강인은 한국을 찾은 새 동료들을 향해 '통큰 대접'을 했다. 아틀레티코 마드리드는 서울 투어 중 구단 공식 채널을 통해 '아틀레티코 마드리드 선수, 코칭스태프, 구단 직원들이 한식을 즐겼다. 이강인이 초청해 마련한 뜻깊은 자리였다'고 전했다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 "첫 인상이 중요하다. 만찬 자리를 통해 그가 어떤 선수인지 확실히 보여준 것 같다. 그런 행동이 그가 얼마나 겸손하고 팀을 위해 뛸 준비가 되어 있는지 증명한다. 한국에서 며칠간 훈련해보니, 예상했던 대로 겸손하고 노력하는 선수다. 그런 선수가 바로 아틀레티코 마드리드에 필요한 선수"라고 칭찬했다.

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이강인은 대한민국 국가대표팀에서도 친화력과 리더십을 발휘했다. 그는 연령별 대표팀 시절부터 월반을 거듭했다. 그보다 1~2살 많은 형들과 함께 뛰었다. 나이로는 막내였지만, 에이스 역할을 도맡았다. 자연스레 그의 이름 앞엔 '막내형'이란 수식어가 붙었다. 이후엔 '막내즈 대장(막내 라인 중 선배)'으로 승격해 어린 선수들을 이끌었다. 이제는 아틀레티코 마드리드의 '새로운 7번'으로 팀을 이끌고 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com