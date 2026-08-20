"'韓 고등학생 선수 8000명' VS '日 50만명', 경쟁이 되겠나"…레전드 이영표가 전한 씁쓸한 축구계 현실, "유소년이 뛸 운동장조차 없다"

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 전설인 이영표 K-축구 혁신위원회 위원이 안타까운 한국 축구계의 현실을 짚었다.

이 위원은 19일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 2026년 K-혁신위 경청회에 참석해 현장을 누비는 초중고 지도자들과 선수, 학부모 등의 목소리를 경청한 후 한국 축구와 일본 축구의 현실을 비교했다. 혁신위 7차 회의를 겸해 열린 이번 경청회의 주제는 '유소년 발전 방안'이었다.

이 위원은 "요즘 우리가 축구 이야기를 하면서 유럽 축구, 일본 축구와 비교를 많이 한다. 보편적으로 보면 '일본 축구는 저렇게 성장하는데, 우리는 왜 이럴까'에 대한 질문을 많이 한다"라고 운을 뗐다.

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그는 "조금만 더 들어가보면, 일본 축구와 한국 축구의 환경, 구조, 정책이 완전히 다르다라는 걸 알 수 있다"며 "예를 들어 우리는 고등학교 1·2·3학년을 다 합쳐도 선수의 숫자가 7500~8000명밖에 되지 않는다. 반면 일본은 4000개의 고등학교가 있고 거의 모든 팀이 축구팀을 갖고 있다. 그 팀에 1군만 있는게 아니라 2군, 3군, 심지어 4군까지 있다. 축구를 하고 싶어하는 선수들이 그만큼 많다. 일본은 고등학생 선수만 50만명"이라고 말했다.

이 위원은 "정책, 구조적으로 일본과 경쟁할 수 있는 상태인가를 고민해야 한다. 일본이 축구에 쓰고 있는 돈, 한국이 축구에 쓰고 있는 돈을 비교했을 때, 경쟁이 되지 않을 정도로 엄청난 차이가 있다. 이런 것도 우리가 뒤돌아봐야 한다"라고 목소리를 높였다.

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더 씁쓸한 현실은 좁혀지지 않는, 좁혀질 것 같지 않은 '갭'이다. 이날 현장을 찾은 지도자와 학부모가 가장 크게 공감한 건 운동장 부족 현상이었다. 근처에 선수들이 훈련할만한 운동장이 없어서, 운동장을 못 빌려서, 운동장이 낡아서, 비용을 들여가며 '원정 훈련'을 다녀야 하는 현실에 한숨이 푹푹 나왔다.

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이 위원은 "어떻게 훈련해야 하는가를 고민해야 하는 이때, 우리의 고민은 훈련장을 찾는데 멈춰져있다. 훈련할 장소와 훈련 시간을 고민하고 있다. 기본이 안되어있는 상태라고 할 수 있다"라고 강조했다.

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초등학교 클럽팀인 FC한마음 류성현 감독 "인구밀집 지역에 있는 유소년 선수들은 교내 안전, 영리 목적 등으로 운동장 출입이 불가하다. 축구팀으로 등록하는 게 아니라 동호인으로 등록해서 운동장을 선착순으로 잡아야 하는 구조다. 유소년 선수에게 운동은 선수 생명과 직결되는 문제다. 사설 구장, 실내 구장을 계약해서 쓰면 월세 부담이 생긴다"라고 말했다.

이현우 신림중 감독은 "30년 전 중학교 선수들이 1년에 소화하는 경기수와 지금 경기수가 별반 다르지 않다. 중학교 1학년의 경우, 시합 자체가 없다"며 "서울은 운동장이 없다는 이유로 대회가 열리지 않고 있다"라고 말했다. 운동장 대관 문제로 전반전만 치르고 후반전을 추후에 치르는 '촌극'도 종종 발생한다고 지도자들은 입을 모았다.

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류 감독은 "일본의 경우, 평일 오후 2시부터 6시까진 관내 유소년 선수에게 운동장을 우선적으로 배정하고 있다. 혹서기 같은 경우엔 온열질환의 우려가 있다보니, 특정 기간에 더 늦은 시간까지 배정한다. 아이들이 꿈을 키워갈 수 있는 환경을 마련해줬으면 좋겠다"라고 말했다.

박지성 K-혁신위 공동위원장은 경청회를 마치고 "연습을 할 장소가 없다는 건 연습을 할 수 없다는 말과 마찬가지"라며 "오늘 경청회에서 운동장이 부족하다는 말이 가장 크게 와닿았다"라고 안타까움을 금치 못했다.

고등학교 입시제도의 불공정성, 혹서기와 혹한기에 편중되는 대회 일정 등도 이번 경청회의 키워드였다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 "선수들이 마음껏 뛸 수 있는 환경을 만들어드리는 일이 한국 축구의 신뢰를 회복하는 첫 번째 길이라는 걸 이 자리에서 절감하게 됐다. 운동장이 부족해 운동을 못한다는 말, 경기를 뛰고 싶어도 뛰지 못한다는 말은 체육 행정을 맡고 있는 저의 마음을 아프게 하고, 책임감을 느끼게 한다. 특히 아이들이 혹서기, 혹한기라는 가장 고통스러운 환경에서 뛰게 한다는 건 정말 비교육적이고, 일종의 학대 행위가 아닐까 생각한다. 반드시 불합리하고 잘못된 이 일을 바로잡을 방법을 찾겠다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com