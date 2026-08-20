"어떤 날은 떠나고 싶다고 한다" 토트넘 속 터지는데...히샬리송, '초미녀' 여친과 약혼식 인증

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]토트넘 최악의 영입 중 하나인 히샬리송이 약혼했다.

영국 더 선은 20일(한국시각) '히샬리송이 눈부신 파트너 아만다 아라우조와의 약혼을 발표했습다. 이 토트넘 홋스퍼 스트라이커는 토요일 브렌트포드와의 경기로 개막하는 새로운 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 시즌을 불과 며칠 앞두고 있다'며 히샬리송의 약혼 소식을 전했다.

더 선은 '브라질 출신 공격수는 이번 여름 더 큰 특별한 날을 마음에 품고 있었고, 화요일 오랫동안 함께해 온 파트너에게 프러포즈를 진행했다. 두 사람은 런던 스카이라인이 한눈에 내려다보이는 '더 샤드(The Shard)'의 고급 레스토랑에서 로맨틱한 순간을 즐겼다'고 언급했다.

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이어 '브라질 국가대표인 그는 이 순간을 더욱 로맨틱하게 만들기 위해 촛불과 하트 모양의 꽃 아치를 준비했다. 감격한 아라우조는 이 자리를 위해 우아한 블랙 드레스를 입고 승낙했다. 법학도 출신이자 모델인 아라우조는 150만 명의 인스타그램 팔로워에게 게시물을 올려 프러포즈 소식을 알렸다. 그녀는 게시물에 단 한 줄, 'I said yes(승낙했어요)'라는 캡션을 남겼다'고 두 사람의 약혼 소식을 전했다.

AFP연합뉴스

하지만 약혼 소식과 별개로 토트넘 팬들의 속은 타들어가고 있다. 정작 히샬리송의 거취 문제는 여전히 안갯속이기 때문이다. 새 시즌 개막이 코앞으로 다가온 상황에서도 그의 미래를 둘러싼 불확실성은 좀처럼 해소되지 않고 있다.

히샬리송 본인조차 자신의 마음을 확실히 정하지 못한 모습이다. 로베르토 데 제르비 토투넘 감독은 최근 기자회견에서 히샬리송의 거취에 대한 질문을 받고 "잘 모르겠다. 그가 때로는 남고 싶다고 하고, 때로는 떠나고 싶다고 해서 잘 이해가 안된다"며 답답한 심경을 드러냈다. 그는 이어 "어쨌든 우리는 이야기를 나눠봐야 한다"고 덧붙이며, 조만간 선수와 직접 대화를 통해 거취 문제를 매듭짓겠다는 뜻을 내비쳤다. 감독의 발언에서도 드러나듯, 히샬리송의 마음은 시즌 개막을 앞두고도 오락가락하고 있는 것으로 보인다.

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사진=히샬리송 SNS

이런 가운데 토트넘은 히샬리송의 이적료로 4000만파운드(약 755억원)를 원하고 있는 것으로 알려졌다. 이는 최근 그의 부진한 폼과 잦은 부상을 고려하면 다소 높게 책정된 금액이라는 평가가 나온다. 실제로 히샬리송은 토트넘 이적 후 기대에 미치지 못하는 활약을 이어오며 '최악의 영입'이라는 꼬리표를 떼지 못하고 있다.

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여기에 도미닉 솔란케 역시 답답한 득점력에서 벗어나지 못하고 있는 상황. 최전방 자원들의 부진이 계속되자 토트넘 구단은 새로운 스트라이커 영입을 함께 준비 중인 것으로 전해졌다. 맨체스터 시티의 오마르 마르무시에게 강한 관심을 내비친 것으로 파악됐다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com