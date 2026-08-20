[MLS 라인업]'4경기 침묵' 손흥민, 콜로라도전 조커 특명…부앙가·요리스도 선발제외

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[스포츠조선 윤진만 기자]빡빡한 일정을 소화 중인 '손세이셔널' 손흥민(34·LA FC)이 로테이션 일환으로 콜로라도 래피즈전에 선발이 아닌 교체로 뛴다.

손흥민은 20일 오후 10시30분(한국시각) 미국 콜로라도주 커머스시티의 딕스스포팅굿즈파크에서 열리는 콜로라도와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 21라운드 원정경기에서 교체명단에 이름을 올렸다.

2026년 북중미월드컵 무득점 부진 후 소속팀으로 돌아와 4경기 연속골을 넣으며 화려한 부활을 알렸던 손흥민은 최근 리그스컵과 MLS 4경기에서 침묵하며 주춤했다.

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콜로라도는 손흥민에게 기분좋은 상대다. 지난해 10월 같은 장소에서 열린 콜로라도와의 정규리그 최종전에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 양팀은 2대2로 비겼다.

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재가동된 손흥민의 득점포와 함게 연승을 질주하던 LA FC는 최근 2경기 연속 승리를 놓쳤다. 밴쿠버와 1대1로 비겼고, 지난 라운드에서 샌디에이고에 0대1로 졌다. 경기를 앞둔 현재 10승4무6패 승점 34로 서부컨퍼런스 3위에 랭크했다. 선두 밴쿠버(승점 37)와는 3점차.

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마크 도스 산토스 LA FC 감독은 사나흘 간격으로 진행되는 일정을 고려해 손흥민, 드니 부앙가, 위고 요리스 등 핵심 3인을 콜로라도전 선발에서 뺐다.

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제레미 에보비세가 손흥민의 자리인 최전방 공격수로 선발출전해 타일러 보이드, 제이콥 샤펠버그와 공격진에서 호흡을 맞춘다. 티모시 틸만, 에디 세구라, 마티외 슈아니에르가 미드필드진을 구축한다. 라이언 홀링스헤드, 라이언 포티어스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코가 포백을 맡는다. 카브랄 카터가 골문을 지킨다.

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손흥민은 경기 상황에 따라 달라지겠지만, 후반 교체투입이 예상된다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com