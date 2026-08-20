"눈물의 현대가 더비" 전북전 4연패 늪! 울산, 6G 연속 공격P 이동경 앞세워 대반등 재도전

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 울산 이동경/ photo by jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 전북과의 '현대가 더비'에서 설욕을 노린다.

울산은 22일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 전북과 '하나은행 K리그1 2026' 24라운드를 치른다. 올해 두 차례의 대결에서 눈물이었다. 4월 4일 원정에서 0대2, 7월 11일 홈에서 1대3으로 패했다. 지난해도 1승 후 2연패다.

울산은 전북전에서 4연패 사슬을 끊겠다는 각오다. 전북을 마지막으로 꺾은 것은 지난해 3월 1일 1대0 승리였다. 전북 원정에서의 승리는 2022년 3월 6일(1대0)이 마지막이었다.

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울산은 현재 승점 37점(11승4무8패)으로 2위에 위치했다. 3연승을 질주하다 지난 라운드에서 강원FC에 2대3으로 무릎을 꿇었다. 3경기 연속 무승(1무2패)인 전북은 4위(승점 34·9승7무7패)다.

울산은 '현대가 더비'에서 반전에 성공해야 선두 추격에 박차를 가할 수 있다. 기댈 언덕은 역시 에이스 이동경이다. 그는 이번 시즌 K리그1 22경기에 출전해 9골 7도움으로 공격 포인트 1위, 도움 1위, 득점 3위에 올라 있다.

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또 대전(1도움), 인천(1골), 서울(1골 1도움), 안양(2골), 포항(1도움), 강원(1도움)전까지 6경기 연속 공격 포인트(4골 4도움)를 달성하며, 개인 통산 최다이자 최초 연속 공격 포인트 행진으로 역사를 써가고 있다.

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이동경은 2024년 3월 30일 전북 원정(2대2 무)에서 전반 21분 드리블에 이은 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 넣었던 좋은 기억이 있다. 당시 기억을 되살려 7연속 공격 포인트를 기록한다면 울산이 4년 5개월 만의 적진에 깃발을 꽂을 것으로 기대를 모은다.

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울산의 세트피스도 강력한 공격 옵션으로 자리 잡았다. 울산은 2일 안양전(3대1 승)에서 후반 18분 야고가 본인이 얻은 페널티킥을 직접 마무리했고, 후반 32분 이동경이 왼발 직접 프리킥으로 골망을 흔들었다. 8일 포항 원정(2대0 승)에서는 후반 20분 이동경의 프리킥을 서명관이 헤더골로 연결했다. 16일 강원과 홈경기에서도 전반 15분 이동경의 왼발 프리킥을 김영권이 헤더로 시즌 첫 골을 넣었다.

울산은 전북전에서 4경기 연속 세트피스 득점에 도전한다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com