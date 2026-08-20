'디펜딩 챔피언’ 아스널·PSG·인테르, 시즌 첫 출격…프로토 승부식 99회차 발매

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 프랑스 리그1, 이탈리아 세리에A 개막전 등을 대상으로 하는 프로토 승부식 99회차를 21일 오전 8시부터 발매한다고 밝혔다.

이번 회차에는 EPL 9경기와 프랑스 리그1 9경기, 이탈리아 세리에A 8경기 등 유럽 주요 3개 리그의 개막전 총 26경기가 대상경기에 포함됐다.

EPL과 리그1, 세리에A 개막전을 대상으로 하는 프로토 승부식 99회차는 승무패와 핸디캡, 언더오버, SUM 등 다양한 게임 유형으로 구성됐다. 게임 유형과 배당률, 발매 마감 시각 등은 대상경기별로 다를 수 있어 구매 전 세부 정보를 반드시 확인해야 한다.

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특히 직전 시즌 각 리그 정상에 오른 아스널과 파리 생제르맹(PSG), 인테르나치오날레 밀라노가 나란히 개막전에 나선다는 점이 주요 관전 요소로 꼽힌다.

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2026~2027시즌 EPL은 22일 오전 4시(이하 한국시간) 아스널-코번트리 시티전으로 막을 올린다.

아스널은 지난 시즌 22년 만에 EPL 정상에 오르며 세 시즌 연속 준우승의 아쉬움을 털어냈다. 상대인 코번트리 시티는 잉글랜드 챔피언십 우승을 차지하며 25년 만에 EPL로 복귀한 팀이다. 이에 따라 개막전부터 직전 시즌 EPL 우승팀과 챔피언십 우승팀의 맞대결이 성사됐다.

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이어 22일 오후 8시 30분에는 승격팀 헐 시티와 맨체스터 유나이티드가 맞붙는다. 23일 오전 1시 30분과 오후 10시에는 브렌트퍼드-토트넘 홋스퍼전과 맨체스터 시티-AFC본머스전이 열리며, 24일 오전 0시 30분에는 뉴캐슬 유나이티드-리버풀전이 펼쳐진다.

프랑스 리그1은 22일 오전 3시 45분 올랭피크 드 마르세유-RC스트라스부르전으로 새 시즌을 시작한다.

지난 시즌 리그1 5회 연속 우승을 달성하며 구단 통산 14번째 정상에 오른 PSG는 24일 오전 3시 45분 홈구장 파르크 데 프랭스에서 스타드 렌을 상대한다. PSG는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서도 2년 연속 우승을 차지한 가운데, 리그 개막전부터 타이틀 방어에 나선다. 이밖에 RC랑스-AJ오세르전, 툴루즈-올랭피크 리옹전, 르아브르AC-AS모나코전 등도 리그1 개막 라운드 대상경기에 포함됐다.

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이탈리아 세리에A에서는 23일 오전 1시 30분 인테르나치오날레 밀라노-AC몬차전과 우디네세-코모1907전이 가장 먼저 열린다.

지난 시즌 세리에A 통산 21번째 우승을 차지한 인테르는 홈에서 승격팀 AC몬차와 개막전을 치르며 새 시즌 첫 승에 도전한다. 이어 제노아-SSC나폴리전과 프로시노네-유벤투스전, 아탈란타BC-US사수올로전, 토리노-AC밀란전 등도 이번 회차에서 만나볼 수 있다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "EPL과 프랑스 리그1, 이탈리아 세리에A가 이번 주말 일제히 개막하면서 각 리그 디펜딩 챔피언의 개막전 등 주요 대진이 이번 회차에 포함됐다"며 "개막전은 선수단 변화와 승격팀 합류 등 변수가 많은 만큼 경기별 일정과 관련 정보를 확인한 뒤 참여하기 바란다"고 전했다.

한편 프로토 승부식 99회차는 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 구매할 수 있으며, 대상경기 분석 정보는 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.