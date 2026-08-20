'충격적이며 환상적인 데뷔전→아틀레티코에 새로운 영웅 탄생' 13분 만에 왼발 감아차기 결승골 폭발! 이강인, 마르카 1면을 도배해버렸다..'유일하게 별 3개 최고 평가'

스페인 마르카 1면 지면 캡처=마르카 SNS

epa13179601 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 노주환 기자]'아틀레티코가 자신들의 새로운 영웅에 환호했다'

스페인 매체 '마르카'가 한국 축구 대표팀 에이스 이강인의 환상적인 아틀레티코 마드리드 데뷔전을 이렇게 평가했다. 또 마르카는 '이강인이 센세이션한 골로 말라가가 안정적으로 이끌어가던 경기를 풀어내며 메트로폴리탄에서 성공적인 데뷔전을 치렀다. 또 바에나가 프리킥을 상단 구석에 꽂아 넣으며 경기를 끝냈다'고 평가했다. 마르카는 20일자 신문 지면 1면에 이강인의 데뷔골과 아틀레티코 승리 소식을 헤드라인으로 실었다. 또 이강인에게 최고의 평점인 유일한 별 3개를 주었다.

이강인의 결승골로 아틀레티코가 말라가를 2대0으로 제압했다. 캡처=마르카 SNS

epa13179599 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

이번 여름 이적시장에서 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코 마드리드와 계약한 이강인은 20일(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노 스타디움에서 벌어진 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 개막전에 조커로 출전, 13분 만에 강렬한 데뷔골을 터트리며 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 0-0으로 팽팽한 후반 12분 마틴 대신 조커로 들어간 이강인은 25분, 오른쪽 측면에서 가운데로 치고 들어오면서 왼발로 감아쳤다. 그게 환상적인 궤적으로 날아가 상대 골문 왼쪽 그물에 꽂혔다. 기세가 오른 아틀레티코는 바에나가 후반 40분 프리킥골로 쐐기를 박았다.

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마르카는 아틀레티코가 개막전에서 고전했지만 이강인이 승리의 영웅으로 등장한 경기라고 평가했다. 아틀레티코에게 경기가 풀리지 않고 제대로 꼬였다. 한 시간이 훌쩍 넘도록 그 누구도 8년 만에 1부로 돌아온 말라가의 촘촘한 구조를 파고들지 못했다. 바로 그때, 후반에 교체 투입된 이강인이 공을 잡아 페이크 동작으로 상대 선수들을 따돌리며 중앙으로 치고 들어갔고, 마침내 균형을 깨뜨리는 환상적인 감아차기를 성공시켰다. 마르카는 '메트로폴리탄은 이 한국인 선수에게서 새로운 영웅을 찾아냈다'고 평가했다.

이강인 최고 평점 캡처=마르카 홈페이지

마르카는 이번 말라가전이 현지시각 수요일 19일에 치러진 이유를 되짚어 봤다. 아틀레티코는 월드컵 참가 선수들의 복귀 시간을 허비하면서까지 경기 일정 보다 음악 콘서트가 가져다주는 수백만달러에 훨씬 더 신경을 쓰고 있었다. 라리가 사무국에선 다음 주로 경기 일정을 제안했지만, 디에고 시메오네 감독은 메트로폴리탄에서 유명 팝 스타 위켄드로 그라운드가 난장판될 수 있다고 판단했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) celebrates scoring their first goal with teammate Atletico Madrid's Spanish midfielder #06 Koke during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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시메오네 감독은 지난 시즌 아틀레티코 B팀에서 뛴 선수들, 심지어 유스 팀에 있던 선수 한 명과 기회를 얻지 못했던 임대 복귀 선수 일부를 선발 라인업에 대거 포함시켰다. 유력한 주전은 레전드 코케 를 포함 4명 정도였다. 아틀레티코는 전반전에 좀처럼 우위를 점하지 못했다. 한마디로 답답했다. 상대를 놀라게 할 결정적인 장면을 자주 만들지 못했다.

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Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone gestures to players during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

시메오네 감독은 후반 시작과 함께 마르코스 요렌테, 그리고 이강인, 바에나, 줄리아노 등을 차례 교체 투입했다. 감독의 용병술은 적중했다. 경기 흐름이 홈팀 쪽으로 기울기 시작했다. 결정적인 분수령은 레전드 앙투안 그리즈만(올랜도)이 등번호 7번을 새로 단 이강인의 왼발 감아차기 결승골이었다. 그는 기회만 생기면 상대 골문을 향해 돌진했다. 마침내 막힌 혈을 뚫어냈다. 15분 후 스페인의 북중미월드컵 우승 주역인 바에나가 오른발 프리킥 추가골이 터지면 아틀레티코의 승리가 굳어졌다.

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이강인은 24일 오전 0시 홈에서 벌어지는 비야레알과의 리그 2라운드 경기를 준비한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com