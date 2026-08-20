"강인이형이 시키드나?" 금발로 파격변신한 양현준, 마틴 오닐 감독의 변함없는 신뢰 '재확인'…일본색 뺀 셀틱, 챔스 본선에 '성큼'

출처=셀틱FC

AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]'국대 윙어' 양현준(24·셀틱)이 '별들의 무대' 유럽챔피언스리그(UCL) 본선에 바짝 다가섰다.

스코틀랜드 명문 셀틱은 20일(한국시각) 스코틀랜드 글라스고 셀틱파크에서 열린 LASK(오스트리아)와의 2026~2027시즌 UCL 플레이오프 1차전 홈경기에서 3대0 완승을 챙겼다.

전반 26분 '에이스' 벤자민 니그렌의 선제골로 기선을 제압한 셀틱은 3분 공격수 카밀로 두란의 추가골로 전반을 2-0 앞선채 마쳤다. 후반 22분 두란이 쐐기골을 터뜨렸다.

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등번호 13번 양현준은 4-3-3 포메이션의 왼쪽 공격수로 선발 출전해 후반 32분 세바스티안 투네크티와 교체될 때까지 77분간 활발하게 그라운드를 누비며 팀의 3골차 대승을 도왔다.

2025~2026시즌 셀틱 구단 올해의 영플레이어상을 수상한 후 구단과 재계약을 체결한 양현준은 이날까지 공식전 3경기에 선발출전했다. 마틴 오닐 셀틱 감독의 변함없는 신뢰를 엿볼 수 있는 대목.

출처=셀틱FC

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경기를 앞두고 영국 매체 '풋볼 인사이더'는 양현준을 선발에서 빼고 던디와의 리그컵 경기에서 좋은 모습을 보인 투네크티를 선발로 투입해야 한다고 보도했다. 하지만 LASK전을 앞두고 컨디션 난조로 훈련에 불참한 양현준은 보란듯이 다시 선발 명단에 이름을 올렸다. 금발로 변신한 모습이 눈에 띄었다.

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양현준은 지난시즌 47경기에서 10골 2도움을 기록하며 '커리어 하이'를 찍었다. 일본색이 강했던 셀틱은 공격수 마에다 다이젠, 야마다 신, 이나무라 하야토 등의 동시 이탈로 일본인 선수가 미드필더 하타테 레오 한 명만 남았다. 하타테는 시즌 초 주로 교체로 투입되고 있다.

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양현준은 이날 시즌 마수걸이골을 뽑지 못했으나, 활발한 움직임으로 공수에 기여했다. 지상경합 횟수는 양팀을 통틀어 가장 많은 10회를 기록했다. 성공 횟수도 5회로 공동 1위였다. 드리블 시도는 전체에서 두번째로 많은 5회였고 2번 상대 선수를 뚫었다. 공을 향한 집념과 특유의 드리블 돌파 능력을 유감없이 선보였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

양현준은 니그렌과 두란의 연속골에 힘입어 팀이 3-0으로 앞선 후반 32분 벤치로 물러났다.

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셀틱은 이날 승리로 오는 26일 LASK 원정에서 비기기만 해도 UCL 리그 페이즈에 올라 유럽 최강팀들과 격돌하는 유리한 고지를 점했다.

지금까지 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(아틀레티코 마드리드), 황인범(포르투), 이한범(클럽 브뤼헤) 등이 리그 페이즈 출전권을 손에 쥐었다. 양현준까지 합류하면 '챔스 코리안더비' 성사 가능성이 더 높아진다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com