손흥민급 영향력 불가능, '맨유 역대 최악 7번' 영입 혹독 비판 "MLS 영향력 높이지도 못해"

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[스포츠조선 김대식 기자]알렉시스 산체스는 손흥민과 같은 영향력을 보여줄 수 있을까

몽레알은 지난 12일(이하 한국시간) 몽레알은 공식 홈페이지를 통해 '칠레 국가대표 공격수 산체스를 지정선수(DP)로 영입했다'고 밝혔다. 계약기간은 1년이며 구단은 계약 1년 연장 조항을 발동할 수 있는 권한을 보유했다.

미국 디 애슬래틱은 18일 '그러나 산체스의 영입은 미국 최상위 리그의 위상을 높이는 데는 큰 영향을 미치지 못하는, 전형적인 미국 메이저리그사커(MLS) 스타일의 영입에 가깝다. 지난 시즌 세비야에서 리그 28경기에 출전해 4골 2도움을 기록한 짧은 기용을 마친 산체스는, 현재 리그 최하위에 머물러 있으며 최근 5경기 연속 무승을 기록 중인 몽레알에 합류한다'며 우려했다.

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한때 월드 클래스였던 산체스지만 그 시절 산체스의 파괴력은 거의 10년 전 이야기다. 2016~2017시즌 아스널에서 에이스 역할을 해낸 뒤로 산체스는 세계 최고 수준의 기량을 보인 적이 없다. 맨체스터 유나이티드에서는 전설적인 '오피셜' 영상만 남겼다. 인터밀란으로 이적한 후 알토란 같은 로테이션 멤버였다. 2022~2023시즌 마르세유에서 18골-3도움을 기록하면서 잠시 경기력이 돌아왔지만 인터밀란, 우디네세, 세비야에서의 산체스는 하락세가 심각하게 찾아온 노장 선수였을 뿐이다.

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몽레알의 영입 및 스포츠 방법론 총괄 디렉터인 루카 사푸토는 산체스 영입을 두고 "주로 축구적인 관점에서 내린 결정"이라고 말했다. "우리 팀에는 산체스 같은 선수에게서 많은 것을 배울 수 있는 남미 선수들을 포함한 수많은 어린 선수들이 있다. 우리가 결정을 내릴 때 최우선 고려 사항은 항상 그가 그라운드 위에서 무엇을 가져다줄 수 있느냐다. 하지만 산체스 정도 위상의 선수라면 그라운드 밖에서도 많은 것을 가져다준다. 결과적으로 아주 완벽하게 부합하는 영입이 되었다"며 산체스가 여전히 경기장에서도 실력을 보여줄 수 있다고 주장했다.

그러나 디 애슬래틱은 '산체스 영입은 지난 2월 하메스 로드리게스를 떠올리게 한다. 35세의 콜롬비아 국가대표팀 주장인 그는 미네소타 유나이티드에 합류했지만 단 6경기 출전에 그쳤다. 몽레알은 이러한 결과를 되풀이하지 않길 바랄 것'이라며 우려했다.

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일단 당사자인 산체스는 자신감이 넘쳤다. 그는 "세계적인 선수들이 모두 이곳으로 오는 것을 보았다. 라오넬 메시, 루이스 수아레스, 로베르트 레반도프스키를 보면서 '왜 나라고 오지 못하겠어? 이곳에서 세계 최고의 선수들과 함께 뛸 수 있는 기회를 나 자신에게 주는 건 어떨까?'라고 생각했다. 제가 사랑하는 '경쟁'을 하기 위해서 말이다"라며 다른 월클 선수들처럼 자신도 영향력을 행사할 수 있다고 자신했다.

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또한 산체스는 "어린 선수들에게 더 많은 것을 요구할 것이다. 아이들이 축구를 정말 사랑한다는 것을 알기에 많은 것을 배우길 바란다. 최근 몇 년간 제 역할은 프로다운 모습을 보여주어 어린 선수들이 저에게 배우도록 하는 것이었다. 팀이 투지와 집념을 갖고 좋은 축구를 구사한다는 것을 보여주면서 말이죠"라며 후배들의 롤모델 같은 역할도 놓치지 않겠다고 했다.