'슈팅 1·옵사 1' 손흥민 조커 카드도 '대실패', 1600m 고지대 콜로라도 원정서 0-1 패→3연속 무승 "노답 행보 계속"[MLS 리뷰]

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 15: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC looks on during the first half of the MLS match between Los Angeles Football Club and San Diego FC at BMO Stadium on August 15, 2026 in Los Angeles, California. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)의 침묵이 다시 길어지고 있다.

손흥민은 20일 오후 10시30분(한국시각) 미국 콜로라도주 커머스시티의 딕스스포팅굿즈파크에서 열리는 콜로라도와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 21라운드 원정경기에서 또 골맛을 보지 못했다. 2026년 북중미월드컵을 마치고 소속팀으로 돌아와 4경기 연속골을 터뜨리며 반등에 성공한 손흥민은 이날 후반 교체투입으로 27분간 그라운드를 누볐으나 컵대회 포함 최근 5경기 연속 무득점 행진을 이어갔다.

팀도 전반 불운하게 자책골을 내준 후 그대로 0대1로 패하며 리그 2연패 및 3경기 연속 무승 늪에 빠졌다. 승점 34점(10승4무7패)에 머물렀다.

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2026년 북중미월드컵을 치르고 돌아와 매경기 선발투입됐던 손흥민은 사나흘 간격의 빡빡한 일정을 고려한 로테이션 일환으로 이날 '영혼의 단짝' 드니 부앙가, 주전 수문장 위고 요리스 등과 함께 교체명단에 이름을 올렸다.

제레미 에보비세가 손흥민의 자리인 최전방 공격수로 선발출전해 타일러 보이드, 제이콥 샤펠버그와 공격진에서 호흡을 맞췄다. 티모시 틸만, 에디 세구라, 마티외 슈아니에르가 미드필드진을 구축했고, 라이언 홀링스헤드, 라이언 포티어스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코가 포백을 맡았다. 카브랄 카터가 골문을 지켰다.

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마크 도스 산토스 LA FC 감독 입장에서 최고의 시나리오는 주중 경기에서 손흥민 등 주축 선수에게 풀 휴식을 부여하는 것이었을 테지만, 경기 상황은 손흥민의 교체투입을 부추겼다.

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LA FC는 전반 22분만에 프리킥 상황에서 제레미 에보비세의 자책골로 리드를 빼앗겼다. 전반 42분 콜로라도의 하파엘 나바로의 페널티킥은 LA FC 골키퍼 카브랄 카터가 몸을 날려 쳐냈다. LA FC는 전반을 0-1로 끌려간 채 마쳤다.

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후반에 들어 샤펠버그, 에보비세, 세구라의 연이은 슈팅이 골망에 닿지 않았다. 더 기다릴 여유가 없었다. 도스 산토스 감독은 결국 후반 18분 손흥민과 부앙가 '흥부 듀오'를 동시에 투입하며 승부수를 띄웠다. 북중미월드컵 기간 중 '고지대'와 싸웠던 손흥민은 MLS에서 가장 높은 고도인 약 1600m 높이에 있는 경기장에 모습을 드러냈다.

손흥민은 지난해 10월 콜로라도 원정에서 왼발 슈팅으로 골망을 가르며 2대2 무승부를 뒷받침했지만, 이날은 달랐다. 팀이 쉽게 주도권을 잡지 못하는 상황에서 전방에 고립됐다. 패스를 받기 위해 하프라인 부근까지 내려왔지만, LA FC 공격은 풀릴 기미가 보이지 않았다.

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후반 추가시간 7분, 손흥민은 의욕적으로 에보비세와 이대일 패스로 활로를 모색했다. 하나 공을 받고 달려가는 과정에서 주심의 방해를 받으며 공격이 무산됐다. 종료 직전에 때린 왼발 중거리 슈팅은 위력없이 골키퍼 품에 안겼다. 경기는 그대로 LA FC의 0대1 패배로 끝났다. 스코어는 한 골차였지만, 경기력 차이는 극심했다.

손흥민은 23일 포틀랜드를 상대로 한 홈경기에서 시즌 5호골을 다시 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com