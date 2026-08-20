'韓 축구 에이스' 이강인 데뷔골 후 소신 발언 "그리즈만은 대체 불가능...팁을 돕는 것에만 집중"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 앙투완 그리즈만의 후계자라는 무게에 대해 직접 밝혔다.

스페인의 아스는 20일(한국시각) 말라가와의 경기에서 아틀레티코 마드리드 소속 공식 데뷔전을 치른 이강인의 인터뷰를 조명했다.

아틀레티코 마드리드는 20일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 2대0으로 승리했다.

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힘을 뺀 경기였다. 이강인을 비롯해 훌리안 알바레스, 모르텐 히울만, 알레한드로 그리말도, 크리스티안 로메로 등이 명단에서 빠지거나 교체로 이름을 올렸다. 아르나우 오르티스, 카를로스 마르틴 등 2군급 선수들이 선발로 나섰다. 답답했던 경기 흐름은 후반까지 이어졌다.

이강인은 후반 12분 교체 투입으로 그라운드를 밟았다. 최고의 데뷔전을 치렀다. 존재감을 뽐내는 데 필요했던 건 단 13분이었다. 이강인은 다비드 한츠코가 중앙에서 우측으로 크게 열어주는 패스를 받았다. 상대 수비가 가까이 다가오자, 가볍게 드리블 돌파를 시도하며, 중앙으로 이동했다. 이미 몇 차례 슈팅으로 예열을 마친 이강인에게 망설임은 없었다. 페널티박스 아크 부근에서 강력한 왼발 슛, 날카롭게 날아간 공은 골망을 흔들었다. 데뷔전, 그리고 데뷔골의 영광을 누렸다.

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이강인은 득점 이후에도 날카로운 패스로 아데몰라 루크먼에게 기회를 만들어주는 등 종료 휘슬이 울리기까지 활약을 이어갔다. 33분을 뛰며 1골, 패스 성공률 93%(13/14), 기회 창출 1회 등을 기록했다. 경기 후 이강인은 프리메라리가 공식 경기 최우수 선수(MVP)로 선정됐다.

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경기 후 이강인은 "골을 넣어서 기뻤지만, 가장 중요한 것은 팀의 승리였다. 팀에 도움이 될 수 있어서 행복했고, 축구에서 가장 중요한 것이 바로 그 점이다. 앞으로도 팀을 위해 열심히 노력해서 더 많은 승리를 거두겠다"고 소감을 밝혔다.

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이날 득점에 대해 그리즈만도 SNS를 통해 '너무 멋져'라는 글을 남기는 등 뜨거운 반응을 보였다. 이강인은 그리즈만의 7번을 물려받으며, 대체자로서의 막중한 부담감도 느끼는 상황, 하지만 이런 부담 대신 팀을 돕는 것에만 집중하겟다는 각오를 내비쳤다.

이강인은 그리즈만의 대체자라는 사실이 신경 쓰이냐는 물음에 "내가 단순히 그리즈만의 대체 선수가 아니라, 오히려 감사해야 할 존재다. 그는 대체 불가능한 선수다. 나는 그런 생각보다 팀에 최대한 기여하고, 앞으로 좋은 모습을 보여줄 수 있도록 최선을 다할 것이다. 아직 개선해야 할 점이 많고, 열심히 노력하겠다"고 했다. 그러면서도 우승에 대한 포부는 여전했다. 이강인은 "물론이다. 최선을 다해 준비하고 승리를 거두기 위해 노력할 것이다"라고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com