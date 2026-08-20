손흥민 떠난 후 1년, 토트넘 美쳤다! 벌써 4355억 투자→끝이 아냐…'대충격' 사비뉴→마르무시, 맨시티 '쌍끌입 영입'

사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]'큰 손'으로 변신한 토트넘의 여름이적시장은 끝나지 않았다.

토트넘이 맨시티의 사비뉴와 오마르 마르무시, '쌍끌이 영입'에 도전하고 있어 신선한 충격이다. 영국의 '더선'은 20일(이하 한국시각) '토트넘은 맨시티로부터 마르무시와 사비뉴를 동시에 영입하는 계약을 성사시키기를 희망하고 있다'고 보도했다.

사비뉴는 이미 토트넘과 협상 중인 인물이다. 토트넘은 지난해 여름 사비뉴를 손흥민(LA FC)의 대체자로 낙점하고 영입을 시도했다. 그러나 펩 과르디올라 전 맨시티 감독의 거부로 불발됐다.

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맨시티는 지난해 10월 사비뉴와 계약기간을 2년 연장했다. 사비뉴와 맨시티의 계약기간은 2031년 6월까지로 늘어났다. 그러나 맨시티에서 존재감은 더 약화됐다.

맨시티는 지난해 여름 라얀 셰르키, 올해 1월에는 앙투안 세메뇨를 수혈했다. 사비뉴가 직격탄을 맞았다. 그는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 24경기에 출전해 1골 1도움에 그쳤다. 과르디올라 감독도 지난 시즌을 끌으로 맨시티를 떠나, 사비뉴는 맨시티 탈출을 꿈꾸고 있다.

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사비뉴에 이어 마르무시 이름까지 등장했다. 마르무시는 지난해 1월 맨시티에 둥지를 틀었다. '반쪽짜리'였던 첫 시즌 EPL 16경기에서 7골을 터트리며 가능성을 인정받았다. 그러나 지난 시즌에는 21경기에서 3골에 그쳤다.

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'더선'은 '토트넘은 장기 목표인 마르무시 영입에도 박차를 가하고 있다. 이집트 출신인 그는 맨시티에 입단하기 전부터 토트넘의 관심 대상이었다'고 설명했다. 그리고 '토트넘은 이적시장이 닫히기 전 최소 두 명의 새로운 공격수를 영입하기를 원하고 있으며, 협상이 진전되고 있는 것으로 알려졌다'고 강조했다.

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지난 시즌 천신만고 끝에 EPL 잔류에 성공한 토트넘은 이번 여름이적시장에서 무려 2억2950만파운드(약 4355억원)를 투자했다. 이적료 1억파운드에 산드로 토날리, 8500만파운드에 마테우스 페르난데스를 영입했다.

토트넘은 23일 브랜트포드와 2026~2027시즌 개막라운드를 치른다. 여름이적시장은 9월 2일 문을 닫는다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com