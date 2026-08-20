韓 축구 역사상 이런 데뷔전 있었나...'국대 에이스' 이강인, 끝내 터진 역대급 찬사 "알바레스 보고 좀 배워라, 겸손하고 헌신적"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 찬사가 쏟아지고 있다.

스페인의 아스는 20일(한국시각) '훌리안 알바레스는 이강인을 보고 배워라'라고 이강인의 활약을 조명했다.

지난달 25일 아틀레티코 마드리드 이적을 확정한 이강인은 한국에서의 비공식 데뷔 이후, 마르세유전으로 예열을 마쳤다. 19일 리그 선수 등록까지 마치며 출격 준비를 끝냈다.

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선발은 아니었다. 하지만 긴 시간은 필요하지 않았다. 이강인은 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 개막전에서 후반 교체로 출전해 결승골을 터트렸다. 화려하게 스페인 프리메라리가 복귀를 알렸다. 후반 25분 페널티박스 아크 우측에서 시도한 날카로운 슈팅이 골망을 흔들었다.

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활약과 함께 찬사가 곧바로 쏟아졌다. 스페인의 마르카는 '아틀레티코 마드리드가 새로운 한국인 영웅을 환영한다'며 '후반에 교체 투입된 이강인은 기회를 잡았다. 그는 위치를 바꿔가며 현란한 페인팅으로 상대 수비를 제치고, 마침내 환상적인 드리블로 선제골을 터뜨렸다'고 평가했다.

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마르카는 또한 '이강인의 영입은 축구 실력보다는 마케팅을 위한 영입이라는 이야기가 많았다. 하지만 이강인은 그라운드에 나서자마자 자신의 능력에 대한 모든 의구심을 불식시키려는 듯했다'며 '이강인은 넘치는 개성을 지녔다. 공이 어디에 있든 그는 공을 잡고 싶어 했다. 페널티 박스 밖에서 두 번의 슈팅을 시도했고, 세 번째 시도에서 마침내 골을 넣었다. 훌륭한 축구 실력뿐만 아니라 유니폼 판매에도 기여하고 있는 것이다'라고 칭찬했다.

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아스 또한 다르지 않았다. 다만 올여름 논란의 중심이었던 훌리안 알바레스의 태도와 비교하며 더 칭찬을 아끼지 않았다. 아스는 '많은 사람들은 이강인의 영입이 단순히 유니폼 판매, 한국 투어 및 경기, 즉 유니폼 판매로 많은 돈을 벌어들이기 위한 영입이라고 생각했다. 하지만 이강인은 그 이상이다. 그는 최고 수준의 축구 선수이며, 말라가와의 경기에서 그것을 증명했다. 후반전에 교체 투입되어 경기를 완전히 바꿔놓았다. 아틀레티코 마드리드 팬들은 새로운 우상을 얻었다. 팀에 기여하고, 좋은 경기를 보여주고, 자신이 사랑하는 팬들에게 기쁨을 주기 위해 왔다고 말한 겸손한 선수다'고 칭찬했다.

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이어 '알바레스는 정신을 차려야 한다. 그는 이미 팀 동료들의 헌신적인 모습을 봤다. 최고의 경기를 펼치지 못했더라도 아틀레티코는 최선을 다했고, 누구도 경기장에서 모든 것을 쏟아부었다. 그것이 핵심이다. 스타 선수도 없고, 팀보다 위에 있는 선수도 없다. 누구든 마찬가지다. 훌리안은 이강인을 봐야 한다. 그의 겸손함과 헌신을 봐라. 그런 모습으로 팬들의 마음을 얻는 것이다'고 설명했다.

단 한 번의 경기, 겸손한 태도와 애정 어린 말들로 스페인의 마음을 다시 사로잡은 이강인이다. 아틀레티코 마드리드 차기 에이스 다운 면모를 벌써부터 과시하고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com