세계 최초 '돼지형' 축구선수, 깜짝 은퇴 후 충격 근황...UCL 뛰다가 9부 리그 데뷔 '미드필더 변신'

사진캡쳐=더 선

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[스포츠조선 김대식 기자]얼마 전까지 세계 최고의 무대에서 뛰던 선수가 9부 리그에서 뛰고 있다.

영국 미러는 19일(한국시각) '전 바이에른 뮌헨 수비수인 니클라스 쥘레가 프로 축구 무대에서 은퇴한 지 불과 몇 달 만에 파격적인 변신을 선보였다'며 쥘레의 근황을 주목했따.

지난 5월 도르트문트는 공식 홈페이지를 통해 이번 시즌을 끝으로 쥘레가 은퇴한다고 알렸다. 구단은 '쥘레가 2025~2026시즌의 마지막 라운드를 끝으로 현역 축구 선수 생활을 마감한다. 쥘레와의 계약은 2026년 6월 30일에 만료된다'고 발표했다.

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충격적인 발표였다. 쥘레는 1995년생으로 이제 막 30대에 접어든 나이다. 축구선수로 전성기를 보내야 할 타이밍에 쥘레는 축구화를 벗기로 결정했다. 쥘레가 실력이 부족했던 선수도 아니었기에 갑작스러운 은퇴 결정은 축구계에 충격을 안겼다.

쥘레는 평범한 재능을 가진 선수도 아니었다. 한때 월드 클래스급 수비수로 평가를 받았다. 호펜하임에서 데뷔하자마자 곧바로 독일 분데스리가 초신성으로 인정을 받았다. 당연히 수많은 빅클럽들이 이런 초대형 유망주를 가만히 내버려두지 않았다. 쥘레는 독일 최강 바이에른 뮌헨으로 이적해 주전으로 뛰었다. 이적하자마자 바이에른에서 분데스리가 2연패를 달성하면서 전성기에 진입했다.

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그러나 그 이후로는 쭉 내리막길이다. 2019년 10월 십자인대파열 부상을 당하면서 커리어의 내리막이 시작됐다. 시즌 막판에 돌아와 유럽챔피언스리그(UCL)를 차지했지만 2020~2021시즌부터 체중 관리가 쥘레의 문제로 지적되기 시작했다. 결국 쥘레는 도르트문트로 향했다.

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사진=SPOX

도르트문트로 이적한 후에는 다시 도약하는 것처럼 보였다. 팬들이 기대하는 수비력을 선보였고, 리더십도 보여주면서 주장단에 합류했다. 그러나 2023~2024시즌부터 본격적인 체중 논란이 시작됐다. 체중이 무려 110kg에 육박한다는 루머와 함께 쥘레는 한눈에 봐도 비만 체중이 된 모습으로 공개 훈련장에 나타나 팬들에게 충격을 줬다.

도르트문트에서 다이어트 프로그램까지 계획했을 정도. 경기력이 제대로 나올 리가 없었다.다이어트와 잔부상과 싸우던 쥘레는 지난 4월 중순 호펜하임전에서 커리어 3번째 십자인대 파열 부상이 의심되자 은퇴를 결심했다. 당시 쥘레는 "은퇴 후의 삶, 즉 독립적인 생활을 하고 휴가를 떠나고 아이들과 시간을 보내는 미래를 기대하고 있었는데, 세 번째 십자인대 파열을 다시 극복해야 하는 상황보다 더 끔찍한 일은 상상할 수 없었기 때문"이라고 고백했다.

그래도 축구는 포기할 수 없었다. 쥘레는 독일 하부 리그로 향했다. 미러는 '은퇴 결정을 내린 지 3개월도 되지 않아, 쥘레는 독일 9부 리그 팀인 SV 티펜바흐에서 뛰기 위해 그라운드로 복귀했다. 그는 올해 5월 친정팀 아인트라흐트 프랑크푸르트를 상대로 치른 자신의 마지막 프로 경기 때와는 확연히 달라진 외모를 보여주었다. 미드필더로 출전한 것으로 보이는 쥐레의 영상이 공유되었으며, 이 아마추어 팀에서의 데뷔전에서 그는 전진 배치된 새로운 역할을 활용해 헤더 골까지 성공시켰다'고 전했다.

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제이슨 발첼 감독은 "쥘레는 이제 훨씬 더 공격적인 역할을 맡으며 경기를 즐기고 있는 것 같아요. 토요일에도 나왔고, 목요일과 금요일에도 연속으로 출전했죠. 그가 언젠가 진짜 크라이스리가(독일 9부 아래 아마추어 리그)에서 뛰게 될 거라곤 본인도 계획하지 않았을 것이다. 동료들도 좋아하고, 정말 훌륭한 친구"라며 극찬했다.