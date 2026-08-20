충격! 무기징역+전재산 몰수…中 '축구굴기' 선봉장의 참담한 말로

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 한때 축구 굴기를 이끌었지만, 말로는 참담하다.

중국 슈퍼리그 클럽 중 아시아챔피언스리그(ACL·현 ACLE) 최다 우승(2회)을 기록했던 광저우 헝다 전 구단주였던 쉬자인이 중형을 선고 받았다. 중국 CCTV는 20일(한국시각) 쉬자인이 광둥성 선전시 중급인민법원에서 진행된 비리 혐의 1심 판결에서 무기징역 및 전재산 몰수, 정치권 종신 박탈형을 선고 받았다고 전했다.

법원은 쉬자인에게 제기된 혐의 대부분을 인용했다. 법원 판결문에는 '쉬자인이 헝다그룹의 실질적 경영권을 쥐고 있었고, 부동산, 자산운용 등 계열사 사업도 전적으로 책임지고 운영하는 가운데 지속적으로 제무재표를 조작하는 한편, 공공예금 불법 수용 및 자금조달, 증권발행 사기, 배임, 중요정보 불법 유출 등의 범죄로 국가법을 위반했다'고 지적했다. 이어 '이번 범죄 행위는 사회주의 시장경제 질서를 심각하게 교란하고, 공공 및 사유재산권을 침해하며, 국가 공무원 공직 윤리를 훼손했다'며 '중대한 경제적 손실과 사회적 피해를 초래한 만큼 엄벌이 불가피하다'고 양형 배경을 설명했다.

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스포츠조선DB

쉬자인은 한때 중국의 입지전적적 기업인으로 불렸다. 빈농 출신으로 대학 졸업 후 공장장을 거쳐 중다그룹 입사 2년 만에 임원으로 승진하는 탁월한 능력을 발휘했다. 1997년 독립해 헝다그룹을 창업한 뒤엔 중국 내 부동산 개발 붐을 타고 성장을 거듭, 2010년엔 알리바바 창엄자 마윈을 제치고 중국 부호 1위에 올랐다. 그해 갑급리그(2부리그) 소속이던 광저우를 인수하고 이장수 감독을 영입해 슈퍼리그 승격 뒤 우승을 따냈다. 다리오 콘카, 무리키, 파울리뉴, 엘케손 등 외국인 선수를 천문학적인 연봉을 주고 영입했고, 정쯔, 장린펑 등 중국 대표팀 선수들까지 다수 보유하며 마르첼로 리피 감독까지 데려오는 등 축구 굴기를 선도했다. 그 결과 2013년과 2015년 각각 ACL 우승을 차지하면서 황사머니의 위력을 입증했다.

그러나 2010년대 말 중국 부동산 거품이 꺼진 뒤부터 헝다그룹은 몰락의 길을 걸었다. 2020년 8월 자금난에 빠져 파산 위기에 몰렸던 헝다 그룹은 이듬해부터 구단 운영에 사실상 손을 뗐다. 광저우 헝다는 2022시즌을 끝으로 갑급리그로 강등됐고, 헝다그룹이 2023년 9월 파산보호를 신청한 가운데 쉬자인도 공안에 연행됐다. 헝다그룹은 2024년 1월 청산 명령을 받았고, 광저우 구단은 이듬해 1월 해체돼 역사 속으로 사라졌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com