"제발 좀 경질해라" SON 감독 여론 최악...손흥민 MLS 이적 후 최악 분위기

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[스포츠조선 김대식 기자]마크 도스 산토스 LAFC 감독을 향한 여론이 급속도로 나빠지고 있다.

LAFC는 20일(한국시각) 미국 콜로라도주 커머스시티의 딕스 스포팅 굿즈 파크에서 열린 콜로라도 래피즈와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 21라운드 원정경기에서 0대1로 패배했다. 리그스컵 충격 탈락에 이어 리그에서도 3연속 무승에 빠진 LAFC다.

최근 빡빡했던 일정으로 인해서 도스 산토스 감독은 과감하게 로테이션을 결정했다. 손흥민뿐만 아니라 드니 부앙가, 위고 요리스가 벤치에서 출발했다. 중원과 수비진은 기존 주전급 자원들이 주로 출전했다.

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로테이션 결정은 치명적으로 작용했다. 2026년 북중미월드컵을 앞두고 홈에서 만났을 때도 고전했던 콜로라도를 상대로 LAFC는 힘을 쓰지 못했다. 중원은 완벽히 장악당했다. 전방으로 나가는 패스를 보기도 힘들었다. 설상가상으로 전반 21분 콜로라도의 프리킥에서 스트라이커 제레미 에보비세의 어처구니없는 자책골로 끌려갔다. 전반 42분 내준 페널티킥을 골키퍼가 막아내지 않았다면 진작 무너질 경기였다.

AFP연합뉴스

시간이 지날수록 후방에서의 안정감도 떨어지면서 콜로라도에 찬스를 계속 헌납했다. 요리스 대신 출전한 카브랄 카터의 선방쇼가 아니였다면 대패할 경기력이었다. 결국 도스 산토스 감독은 후반 19분에 손흥민과 부앙가를 투입했다. 흥부 듀오가 투입되도 LAFC의 공격은 살아나지 않았다. 몇 차례 역습 기회를 성급하게 처리하면서 스스로 기회를 놓쳤다.

손흥민도 슈팅 1번만 기록하면서 팀의 패배를 막지 못했다. 월드컵 후 4경기 연속골을 터트리면서 상승세를 타는 것처럼 보였지만 최근 5경기 연속 무득점에 빠졌다. 부진이다.

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AFP연합뉴스

하지만 이런 처참한 경기력의 책임은 감독에게 있는 법. 경기 후 LAFC 공식 채널에는 도스 산토스 감독의 경질을 요구하는 댓글이 빗발쳤다. 시즌 초부터 팬들은 도스 산토스 감독에 대한 여론이 좋지 못했다. 공격적인 축구를 보여주지도 못했고, 손흥민 활용법도 이상했다. 그래도 성적이 어느 정도 나오면서 경질 여론이 커지지는 않았지만 월드컵 휴식기 이후에도 달라지지 않자 경질 여론이 빗발치는 중이다.

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현지에서도 점점 그런 분위기가 감지되고 있다. 직전 샌디에이고전 패배 후 멕시코 매체 패션풋볼은 '도스 산토스 감독은 힘겨운 8월을 보내며 사령탑 첫 시즌 내내 팀을 따라다닌 문제점들이 다시 드러나면서, LAFC에서 또다시 거센 압박에 직면했다. 리그스컵 개막 당시 우승에 도전할 만한 MLS 구단 중 하나로 평가받았으나, 조기 탈락에 이어 샌디에이고를 상대로도 답답한 모습을 보였다. 또 한 번의 실망스러운 경기를 결국 도스 산토스 감독의 지도력을 다시 검증대 위에 올리는 결과로 이어지게 했다'고 보도한 바 있다.

이어 '핵심은 현재 LA FC가 도스 산토스 감독을 경질하기로 결정했거나 경질 위기에 정식으로 몰렸다는 신뢰할 만한 보도는 없다는 점이다. 하지만 이 캐나다 출신 감독을 둘러싼 압박이 가중되고 있다는 점은 명백하다'고 언급했다.