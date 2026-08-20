[오피셜]'첫 경기, 바로 결승골 폭발! PSG와는 완전 다르다' 개막전 승점 3점 챙긴 시메오네 감독의 마음에 들었다 "이강인, 팀에 헌신하는 선수다"

epa13179599 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Malaga - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - August 19, 2026 Atletico Madrid coach Diego Simeone REUTERS/Thomas Peter

epa13179601 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 노주환 기자]"(이강인은) 팀에 헌신하는 선수이다."

아틀레티코 마드리드 사령탑 디에고 시메오네 감독은 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 개막전에서 팀 승리와 승점 3점을 안겨준 결승골 해결사 이강인(25)을 이렇게 평가했다. 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코로 이적한 이강인은 메트로폴리타노 데뷔전, 홈팬들 앞에서 조커로 투입돼 13분 만에 환상적인 왼발 감아차기 결승골을 터트리며 2대0 완승을 이끌었다. 첫 경기를 잡은 시메오네 감독은 경기 종료 휘슬이 울린 후 어린 아이처럼 좋아하며 터널을 뛰어 들어갔다. 스페인의 북중미월드컵 우승 주역인 알렉스 바에나가 후반 40분 프리킥 쐐기골을 터트렸다.

아르헨티나 출신인 시메오네 감독은 경기 후 기자회견에서 이강인에 대해 "경기에서 요구하는 바에 따라 움직여야 하는 선수다. 그는 팀에 헌신하는 축구 선수다. (한국) 대표팀에서도, 이전에 뛰었던 클럽에서도 그런 모습을 봤다"고 평가했다. 그는 두 골 중 가장 멋진 골을 뽑아달라는 질문에 "알렉스나 이강인 중 한 명만 꼽는 것은 불공평하다. 둘 다 엄청난 골이었다. 상대 골키퍼는 그전에 두 차례 멋진 선방을 펼쳤다. 우리에게 두 골이 필요했다. 말라가는 훌륭한 경기를 펼쳤다. 전반전에 뛴 선수들이 훌륭한 역할을 해주었기에 이후 다른 선수들이 (조커로)들어갈 수 있었다"고 말했다. 이강인과 바에나 둘다 후반 12분 교체로 들어가 두골로 화답했다.

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Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone gestures to players during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

말라가전에서 아틀레티코 주 득점원 공격수 훌리안 알바레즈는 결장했다. 출전 선수 명단에 오르지 못했다. 그는 최근 FC바르셀로나로의 이적을 요구했지만 아틀레티코 구단은 거부했다. 하지만 말라가전을 찾은 홈팬들은 알바레즈를 향한 응원가를 불러주었다. 시메오네 감독은 "우리 팬들의 행동을 매우 존중한다"고 말했다.

그는 말라가전 선수 구성에 대해 "이 경기에 맞서는 가장 좋은 방법은 상태가 가장 좋은 선수들로 임하는 것이었다. 그리고 가장 상태가 좋았던 선수들이 선발로 나섰고, 더 잘 해결할 수 있었던 상황들도 몇 차례 있었다. 교체 투입을 통해 더 높은 기량을 가진 선수들이 들어와 경기를 해결할 수 있었다"고 말했다. 선발 출전한 원톱 루크먼 등의 결정적인 슈팅이 상대 수문장의 선방에 가로막혔다.

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시메오네 감독은 바에나에 대해 "(우리는 팀을 떠난) 앙투안 그리즈만과 비슷한 선수를 찾는 것이 아니다. 모든 선수는 전부 다르다. 저마다의 특기를 가지고 있다. 바에나는 현재 눈에 띌 정도로 좋은 상태다. 훈련을 잘 받고 있으며, 팀을 도울 수 있도록 이끌어주어야 한다. 월드컵 우승이 주는 에너지를 우리는 활용해야 한다"고 말했다.

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epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

아틀레티코는 다음 정규리그 상대는 비야레알이다. 24일 오전 0시 홈에서 벌어진다.

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이날 경기 공식 MVP로 선정된 이강인은 경기 후 매체 '모비스타'와의 인터뷰에서 "아직 경기 감각이 부족하며 더 노력해 팀적으로나 개인적으로나 발전할 것"이라며 "첫 경기가 매우 중요하다는 것을 알고 있다. 많은 선수들이 월드컵에서 돌아와 훈련량이 부족했던 건 사실이다. 승리를 거둘 수 있어 매우 기쁘며, 다음 경기에 더 좋은 상태로 임할 수 있도록 열심히 계속 노력할 것"이라고 말했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) celebrates scoring their first goal with teammate Atletico Madrid's Spanish midfielder #06 Koke during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

이강인은 며칠 전 마드리드에서 가진 공식 입단식에서도 모든 대회에 우승하고 싶다고 했다. 그는 데뷔전을 성공적으로 치른 후 "모든 승리를 거두기 위해 최선의 방식으로 준비할 것"이라고 했다. 이강인은 이날 득점 후 벤치에 있던 우루과이 국가대표 센터백 호세 히메네스에게 달려가 포옹한 이유에 대해 히메네스가 (내가) 교체 투입될 때 골을 넣을 것이라고 말해주었기 때문이라고 설명했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com