스페인 폭발, 이강인 신드롬 폭발...유력 매체 소신 발언 "명심해라, 아틀레티코 7번은 맞춤 슈트"

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[스포츠조선 김대식 기자]스페인 현지가 이강인 때문에 난리가 났다.

아틀레티코 마드리드는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 개막전에서 2대0으로 승리했다.

승리의 주인공은 이강인이었다. 병역 관련 서류 문제로 팀에 뒤늦게 합류한 이강인은 데뷔전을 벤치에서 출발했다. 이강인이 없었던 아틀레티코의 공격은 답답했다. 창의력이 부족했다. 후반 초반까지 아틀레티코의 득점은 터지지 않았다.

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결국 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 후반 13분 만에 이강인을 투입했다. 이강인은 중앙과 오른쪽에서 움직이면서 자유로운 역할을 부여받았다. 이강인이 아틀레티코의 새로운 7번이라는 걸 세상에 알리기까지는 13분이면 충분했다. 이강인은 오른쪽 측면에서 공을 받은 뒤에 페널티박스로 향했다. 수비수 3명을 속인 후에 환상적인 왼발 감아차기로 데뷔전 데뷔골을 터트렸다. 이강인다운 득점이었다. 골키퍼가 절대로 막을 수 없는 환상적인 궤적이었다.

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이강인이 막힌 혈을 뚫어주면서 아틀레티코는 2대0으로 개막전에서 기분 좋게 승리했다. 스페인 매체 아스는 경기 후 '이강인이 투입 13분 만에 아틀레티코의 경기를 뒤바꿔 놓았다. 답답했던 흐름에서 승리로 이끈 1대0 선제골은 원더골이었으며, 등번호 7번을 달고 앙투안 그리에즈만을 떠올리게 했다'며 이강인을 극찬하기 시작했다.

매체는 '그리에즈만은 이제 떠나고 없지만, 그의 7번 유니폼에는 후계자가 생겼다. 바로 이강인이다. 아틀레티코에서의 그 시작은 이보다 더 좋을 수 없었다. 과거 프랑스인 공격수의 발끝에서 터져 나오던 골들만큼이나 아름답고 결정적인 골이었다. 이강인은 그리에즈만처럼 좁은 공간과 꼬여버린 경기 양상 속에서도 순수한 창의성을 발휘하는 선수다. 경기의 템포를 올리고 상대의 수비 라인을 직렬로 뚫어내는 유형의 축구선수다. 말라가가 그 증인이다. 이강인은 단순히 유니폼만 팔아치우는 선수가 아니'라며 이강인이 그리에즈만의 후계자가 될 자격을 보여줬다고 설명했다.

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아스는 이강인이 경기장에 투입됐던 시점을 언급하며 '완전히 새로운 경기가 시작되었다. 우리가 보게 될 진짜 아틀레티코의 모습에 한층 가까워진 순간이었다. 그리고 명심해야 한다, 7번 유니폼은 이강인에게 맞춤 수트처럼 딱 들어맞다. 이강인이 그라운드에 들어선 지 13분 만에 공을 잡아채며 '안녕하세요 팬 여러분, 이강인이 왔다'라고 말하듯 메트로폴리타노를 진정시켰다. 이날 경기에서는 그 누구도, 심지어 훌리안 알바레스를 그리워하지 않았다'며 이강인이 에이스를 상징하는 7번에 적합한 선수라고 주장했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com