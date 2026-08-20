'충격! 선수 한명 가세로 이게 가능해' 로드리 품은 FC바르셀로나 UCL 우승 확률 12%→18% 1위 등극..'하이재킹 당한 레알 마드리드 13% 5위'

2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 우승 확률 캡처=폴리마켓 SNS

2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 우승 확률 캡처=폴리마켓 SNS

Soccer Football - Barcelona unveil Rodri - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - August 18, 2026 New FC Barcelona player, Rodri poses with a shirt during the presentation REUTERS/Bruna Casas

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인의 북중미월드컵 우승 주역인 로드리를 영입한 스페인 FC바르셀로나가 유럽챔피언스리그 우승 후보로 급부상했다. 선수 한명 영입으로 유럽 최고 클럽을 가리는 챔피언스리그 우승 가능성이 껑충 뛰어올랐다.

유럽 매체 폴리마켓에 따르면 최근 로드리를 EPL 맨체스터 시티에서 영입한 바르셀로나의 2026~2027시즌 챔피언스리그 우승 확률이 6%포인트 상승하면서 18%로 전체 1위로 나타났다. 로드리 영입 전 바르셀로나의 우승 가능성은 12%였다.

폴리마켓에 다르면 바르셀로나에 이어 디펜딩 챔피언 파리생제르맹이 14%, 준우승팀 아스널도 14%, 바이에른 뮌헨도 14%로 세 팀이 똑같았다. 그리고 레알 마드리드가 13%로 5위였다.

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로드리의 무게감과 경기에 미치는 영향력이 얼마나 큰 지를 알 수 있는 지표라고 볼 수 있다. 그는 현재 세계 축구에서 가장 뛰어난 수비형 미드필더로 평가받는다. 그걸 실제로 북중미월드컵에서 스페인의 우승으로 증명해보였다. 로드리가 이끈 스페인은 지난달 끝난 월드컵 결승에서 리오넬 메시의 아르헨티나를 연장 혈투 끝에 1대0으로 잡고 정상에 올랐다. 또 로드리는 대회 MVP에 해당하는 '골든볼'을 수상했다.

레알 마드리드와 FC바르셀로나 비교 캡처=폴리마켓 SNS

로드리는 중원의 사령관으로 스페인 대표팀의 공수 밸런스를 완벽하게 잡아주었다. 정확한 패스로 공격을 풀어주었고, 또 강력한 압박과 몸싸움으로 상대의 공격 흐름을 잘 끊어주었다. 로드리 같은 중앙 미드필더가 있어야 팀이 우승할 수 있다는 걸 보여준 월드컵이었다.

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바르셀로나는 우승에 기여할 수 있는 로드리를 이번 여름 이적 시장에서 모셔왔다. 그것도 먼저 로드리와 접촉한 레알 마드리드를 따돌리며 하이재킹에 성공했다. 바르셀로나는 로드리와 4년 계약했고, 맨시티에 그의 이적료로 최대 7500만유로를 지불하기로 했다. 로드리를 영입해 이번 여름 이적시장에서 방점을 찍고 싶어했던 레알 마드리드 조제 무리뉴 감독은 최근 스페인 엘치링기토TV와의 인터뷰에서 "로드리가 우리의 제안을 의심했다"고 이적 실패 비하인드 스토리를 공개하기도 했다.

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Soccer Football - Barcelona unveil Rodri - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - August 18, 2026 New FC Barcelona player, Rodri arrives ahead of the presentation REUTERS/Bruna Casas

대신 로드리를 영입한 바르셀로나는 막강 허리 진용을 구축하게 됐다. 현재 네덜란드 국가대표 미드필더 프렌키 더 용이 부상 중이다. 하지만 로드리가 가세하면서 다니 올모, 페드리와 중원 삼격편대를 구축하게 됐다. 셋 다 스페인 국가대표팀의 중원을 책임지고 있는 선수들로 바르셀로나의 허리가 국가대표팀과 동일하게 됐다. 바르셀로나의 챔피언스리그 우승 확률이 치솟는 게 당연해보인다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com