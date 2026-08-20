'조용한 여름 이적시장'의 승자는 '박용우 영입' 울산…서울은 '선두 스쿼드' 유지, 전북은 외인 보강에 심혈→총 53명 등록

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 단체/ photo by jeongsoo Kim

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 윤진만 기자]막을 내린 K리그1 여름 이적시장의 승자는 울산 HD였다. 울산은 K리그 최고의 유틸리티 플레이어 토마스와 국가대표 수비형 미드필더 박용우를 영입하며 허리와 뒷문을 동시에 강화했다.

빡빡한 살림살이 등 구단 사정으로 인해 대다수 구단이 전력 보강보단 기존 전력 지키기에 심혈을 기울이는 분위기에서 확실하게 전력을 업그레이드했다. 유럽 러브콜을 받았던 '에이스' 이동경까지 지키면서 '울산다운' 스쿼드에 가까워졌다. 박용우는 2017년부터 2019년, 2021년부터 2023년까지 울산에서 뛰며 K리그1과 코리아컵 우승을 뒷받침한 '연어'로, 중동 무대를 누비다 3년 만에 귀환했다.

입대를 앞둔 수비수 서명관의 자리를 토마스에게 맡기고, 박용우가 이규성, 보야니치 등과 함께 중원을 맡고, 수비 보호에 일가견이 있는 박용우와 에너자이저 토마스가 중원 듀오를 구축하는 식의 전술 운용이 가능하다. 지난해 9월 불의의 십자인대 부상으로 1년 가까이 실전에 나서지 못한 박용우가 얼마나 빠르게 컨디션을 끌어올릴지가 관건이지만, 오베르단, 이호재, 남태희 등 핵심 자원을 떠나보내야 했던 다른 팀 사정을 떠올릴 때, 울산의 행보는 눈에 띈다.

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전북 현대가 영입한 도도 캡처=전북 현대 SNS

사진=FC안양

전북은 오베르단 이탈에 대한 아쉬움을 뒤로 하고 외인 공격수 보강에 열을 올렸다. 제주에서 장신 공격수 기티스를 임대로 데려왔고, 브라질 출신 이탈루, 도도를 품으며 공격 옵션을 늘렸다. 상위권 싸움 중인 강원, 안양, 제주 등도 외국인 보강에 집중했다. 강원은 제시, 카림, 안양은 크네제비치, 대니 바커, 블레이즈, 제주는 아이아스, 치나리 등을 품었다. 브라질 출신 아이아스는 K리그1 3경기에서 1골-2도움을 기록하며 빠르게 두각을 드러내고 있다. 지난 4일 바이에른 뮌헨과의 친선경기에서 김민재를 앞에 두고 '사포' 기술을 선보인 선수가 바로 아이아스였다.

포항은 이호재 대체자로 경남에서 뛰던 원기종을 영입하며 급한 불을 껐다. 인천은 레안드로, 이민혁, 부천은 구스타보, 박정인 등을 영입하며 부족한 포지션을 채우는 데 에너지를 쏟았다. 선수 등록 금지 징계가 끝난 광주는 반 흐룬스벤, 아이데일, 리영직 등 10명이 넘는 선수를 한꺼번에 영입했다.

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반면 선두 서울은 어느 팀보다 조용한 여름을 보냈다. 이미 빈틈없는 스쿼드를 구축한 터라 전력을 보강할 필요가 없었다. 타클럽 러브콜을 받은 주전 미드필더 바베츠, 특급 조커 문선민 등도 지키며 이적시장 이후로도 연속성을 기대할 수 있게 됐다. 지난 7월 9일부터 19일까지 총 6주간 열린 K리그1 여름 이적시장을 통해 총 53명이 새롭게 등록했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com