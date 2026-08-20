‘승부차기 키커가 06·07·08년생’ 강원, 코리아컵 통해 값진 수확

사진=강원

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[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 코리아컵을 통해 승리와 육성 두 마리 토끼를 잡았다.

강원은 19일 오후 7시 30분 강릉하이원아레나에서 열린 2026-2027 하나은행 코리아컵 16강 성남FC와 홈경기에서 승부차기 끝에 짜릿한 승리를 차지했다. 전, 후반, 연장전까지 득점 없이 마친 강원FC는 골키퍼 조민규의 선방과 '강심장' 유망주 키커들을 앞세워 짜릿한 승리를 차지했다.

승리만큼이나 값진 수확이 있는 경기였다. 강원FC는 성남전을 통해 젊은 자원을 대거 기용했다. 선발 명단에서 카림(30), 조민규(23), 조원우(21)가 강원FC 데뷔전을 치렀다. 특히 조민규, 조원우는 프로 무대에서 첫선을 보였다. 교체로 투입된 최지남(19), 이용재(19), 이은호(18) 모두 이날이 프로 데뷔전이었다. 그 외에도 유병헌(20), 이효빈(19)이 그라운드를 밟았다.

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특히 조민규와 이용재는 구단 산하 U-18(강릉제일고)에서 성장한 자원이다. 강원FC는 유스 시스템 강화를 통해 꾸준히 프로 선수를 배출하고 있다. 이용재와 이효빈은 20일 발표된 2027 아시아축구연맹(AFC) U-20 아시안컵 예선에 나설 23인의 최종 명단에 포함되는 겹경사를 누렸다.

강원 유망주들은 자신에게 주어진 시간 동안 운동장을 누비며 팀에 활기를 불어넣었다. 넘어지더라도 금방 다시 일어나 상대를 압박하는 간절함과 투지를 보였다. 이날 풀타임을 소화한 조원우는 공수에서 활발한 움직임을 보이며 눈도장을 확실히 찍었다. 교체 투입된 선수들도 자신에게 주어진 시간에 모든 것을 쏟아부었다.

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이날 경기의 백미는 승부차기였다. 강원은 초반 5명의 키커로 유병헌, 이용재, 최지남, 이효빈, 이은호를 내세웠다. 유병헌은 2006년생, 이용재와 최지남, 이효빈은 2007년생, 이은호는 2008년생이다. 5명의 나이 평균은 만 19세였다. 유망주 키커들은 '강심장'을 자랑하며 함께 승부차기 승리를 일궜다. 골문은 2003년생 조민규가 든든히 지켰다.

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유망주를 적극 기용하고 키커까지 맡긴 정경호 감독의 용별술이 빛났다. 정경호 감독은 경기 종료 후 기자회견에서 "우리 선수들이 결과를 가지고 온 부분이 굉장히 긍정적이고 잘했다고 말해주고 싶다. 오늘 잘해주었지만 앞으로 더 발전하고 분발하길 바란다"며 "팀을 위해 최선을 다하는 선수들의 에너지가 좋았다. 앞으로 조민규, 조원우 등 젊은 선수를 활용할 시기가 올 것이라 생각한다. 이번 계기를 통해서 좀 더 성장했으면 좋겠다"고 밝혔다.

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한편, 코리아컵 8강에 오른 강원은 추후 재추첨을 통해서 대진 상대가 결정된다. 코리아컵 8강은 2027년 5월 19일에 열릴 예정이다.