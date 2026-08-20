"초대박" 韓 축구 역대급 데뷔전! 레전드 앙투안 그리에즈만 직접 등판→이강인 겸손 화답 "그는 대체 불가능한 선수"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'당사자' 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 직접 등판했다. '그리에즈만 후계자' 이강인(아틀레티코 마드리드)은 겸손 답변으로 화답했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 2대0으로 이겼다.

'히어로'는 단연 이강인이었다. 벤치에서 경기를 시작한 이강인은 후반 12분 카를로스 마르틴을 대신해 그라운드를 밟았다. 후반 25분 이강인이 팽팽하던 '0'의 균형을 깼다. 그는 강력한 왼발 중거리슛으로 말라가의 골망을 뚫었다. 다비드 한츠코가 반대편에서 건넨 긴 크로스를 잡아 상대 중앙을 열고 들어가 '골 맛'을 봤다. 이강인은 3년 만의 스페인 무대 데뷔전에서 강렬한 인상을 남겼다. 이강인의 득점으로 리드를 잡은 아틀레티코 마드리드는 후반 40분 비에나의 프리킥 추가골로 점수 차를 벌렸다. 이강인은 이후에도 상대 파울을 유도하는 등 맹활약했다. 경기 뒤 축구 통계 전문 업체 '폿뭅'에 따르면 이날 이강인은 33분을 뛰며 1골, 패스 성공률 93%(13/14), 기회 창출 1회 등을 기록했다.

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최고의 데뷔전이었다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 이강인은 그리에즈만이 달던 '에이스의 상징' 등번호 7번을 달았다. 그리에즈만은 이날 득점에 대해 개인 채널을 통해 '정말 멋져'라는 글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

스페인 언론 '아스'에 따르면 이강인은 경기 뒤 "골을 넣어서 기뻤지만, 가장 중요한 것은 팀의 승리라고 생각한다. 팀에 도움이 될 수 있어서 정말 기뻤다. 앞으로도 열심히 노력해서 팀에 기여하고 더 많은 승리를 거둬야 한다. 교체 직전에 감독님께서 수비 라인 사이에 공간이 많으니 공을 받으면 슈팅응ㄹ 노리라고 말씀해 주셨다. 말씀 덕분에 동기부여를 받고 경기에 임할 수 있었다. 나는 경기 중 그런 순간에 팀에 도움이 될 수 있는 선수"라며 "그리에즈만의 대체 선수라기보다는 오히려 그에게 감사해야 할 일이다. 그는 대체 불가능한 선수다. 그런 생각을 하기보다는 팀에 도움이 되고 기여할 수 있도록 최선을 다할고 한다. 아직 개선할 점이 많고, 열심히 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com