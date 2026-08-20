"내 사전에 적응기간은 없다" PSG서 네이마르와 초스피드 절친됐던 이강인, 아틀레티코 7번 유니폼 입고서도 '데뷔전 데뷔골' 일냈다

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[스포츠조선 윤진만 기자]'대한민국 천재 플레이메이커' 이강인(25·아틀레티코 마드리드)은 늘 처음부터 강했다.

이강인은 20일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인프리메라리가 1라운드를 마치고 결승골을 폭발하며 2대0 승리를 이끌었다.

지난달 파리생제르맹에서 이적료 4000만유로에 아틀레티코 7번 유니폼을 입은 이강인은 이날 교체명단에 포함돼 0-0 팽팽하던 후반 12분 교체투입됐다. 그리고 13분 뒤인 25분 상대 페널티 박스 우측에서 롱패스를 받아 페널티 아크 쪽으로 돌파하더니 그림같은 왼발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 아틀레티코는 후반 40분 알렉스 바에나의 프리킥 추가골로 서전을 승리로 장식했다.

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이강인의 데뷔전 데뷔골은 놀랍지만, 커리어를 돌아보면 놀랍지 않다. 이강인은 '친정' 발렌시아에서 본격적인 주력 자원으로 활약하기 시작한 2020~2021시즌 스페인프리메라리가 개막전인 레반테전(4대2 승)에서 멀티 도움을 폭발하는 원맨쇼를 펼쳤다.

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2021년 여름 발렌시아에서 마요르카로 이적한 이강인은 데뷔 3번째 경기인 레알마드리드와의 2021~2022시즌 라리가 6라운드(1대6 패)에서 데뷔골을 터뜨리며 당시 루이스 가르시아 감독과 마요르카팬들의 눈도장을 확실히 찍었다.

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2022~2023시즌 개막 후 라리가 2라운드부터 5라운드까지 4경기 연속 공격포인트(1골 3도움)를 올렸다.

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마요르카에서 활약을 인정받아 2023년 여름 이적료 2200만유로에 파리생제르맹(PSG)에 입성한 이강인은 두번째 시즌인 2024년 8월 르아브르와의 프랑스리그1 개막전에서 선제골로 마수걸이골을 쏘며 4대1 대승을 이끌었다.

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1년 후인 지난해 8월 토트넘과의 유럽슈퍼컵에선 '기적의 역전승'을 이끄는 만회골을 넣으며 팀에 귀중한 트로피를 선물했다. 그에 앞서 6월에 열린 FIFA 클럽월드컵 조별리그 1차전에서도 골맛을 봤다. 상대팀은 현 소속팀인 아틀레티코였고, 당시 PSG는 4대0 쾌승을 따냈다.

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이강인은 많은 공격포인트를 생산하는 스타일은 아니지만, 적응 기간이 필요없는 특유의 친화력, 천부적인 축구 재능을 앞세워 빠르게 팀에 녹아들었다. 2023년 PSG에 입단한지 얼마 지나지 않아 세계적인 축구스타인 네이마르(현 산투스), 킬리안 음바페(레알마드리드) 등과도 빠르게 친해졌다.

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아틀레티코 데뷔전을 앞두고도 동료 수비수 호세 히메네스가 '네가 교체로 나와서 골을 넣을 것'이라고 말했고, 그 말대로 골을 넣고 히메네스가 있는 벤치로 달려가 포옹을 나눴다. 경기 후엔 동료들과 화기애애한 분위기에서 승리의 기쁨을 나눴다. 이강인 이전에 아틀레티코 7번을 달았던 '전설' 앙투안 그리즈만(올랜도)도 구단 공식 SNS를 찾아 "골 미쳤다"라는 댓글을 남겼다.

이강인은 중계사 인터뷰 및 기자회견에서 "매우 특별한 날"이라며 "첫 경기가 매우 중요하다는 걸 알았다. 월드컵을 마치고 돌아온 선수들이 많아 훈련이 조금 부족했던 것도 사실이지만, 승리를 해서 매우 기쁘다"고 말했다. "경기 감각은 더 끌어올려야 한다고 생각한다. 계속 노력하다보면 개인으로나 팀으로나 더 좋아질 거라 믿는다"라고 소감을 덧붙였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com