'이제 안필드를 떠납니다' 잉글랜드 국대 미드필더 리버풀 유스 커티스 존스, EPL 떠나 인터 밀란 이적 합의..'이적료 3500만유로, 셀온 10% 포함'

커티스 존스 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 국가대표 미드필더 커티스 존스(리버풀)가 EPL에서 무대를 이탈리아로 옮긴다. 리버풀이 세리에A 챔피언 인터 밀란과 존스 이적에 합의했다고 한다.

영국 매체 BBC는 20일(한국시각) 존스가 인터 밀란이 리버풀과 이적료 3500만유로 규모의 이적에 합의함에 따라 이적한다고 보도했다. 앞서 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노 등도 두 구단이 이적 조건에 합의했다고 전했다. 리버풀은 기본 이적료 3000만유로에 옵션 500만유로가 더해진 최종 제안을 수락했다. 이번 이적 계약에는 리버풀을 위한 10%의 셀온 조항도 포함돼 있다고 한다. 향후 존스가 인터 밀란에서 이적료가 발생하면서 다른 구단으로 이적할 경우 그 이적료의 10%를 리버풀이 챙기게 된다. 만 25세의 존스는 메디컬 테스트를 완료하기 위해 현지시각 20일 이탈리아로 이동하기로 했다.

존스 캡처=리버풀 SNS

지난 6월, 리버풀은 인터 밀란의 2500만유로 제안을 거절한 바 있다. 리버풀과 존스의 계약은 한 시즌이 남았다. 리버풀은 존스의 가치를 약 3500만파운드로 책정해둔 상황이었다. 2001년생인 그의 현재 시장가치는 3500만유로로 평가되고 있다. 인터 밀란은 지난 1월 겨울 이적시장에서도 존스에게 관심을 보이며 임대 후 이적을 제안했으나, 리버풀에 의해 거절당했다.

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존스는 2019년 위르겐 클롭 감독 하에서 1군 데뷔한 이후 리버풀에서 통산 228경기에 출전했다. 지난 시즌 총 49경기에 출전했지만 프리미어리그 선발 출전은 18회에 그쳤다. 아르네 슬롯 감독 체제에서 주전 미드필더 자리를 확보하는 데 어려움을 겪었다. 지난 시즌이 끝난 후 리버풀의 사령탑은 스페인 출신 안도니 이라올라 감독으로 바뀌었다. 이라올라 감독도 존스의 주전급 전력으로 평가하지 않은 것으로 알려졌다.

만 9세의 나이에 리버풀 아카데미에 입단한 존스는 새로운 도전을 선택했다. 인터 밀란은 이번 여름 이적시장에서 앞서 잉글랜드 국가대표 수비수 존 스톤스와 풀백 제드 스펜스를 영입했다. 존스가 이적을 완료하면 세번째 잉글랜드 선수가 된다. 존스는 지난달 끝난 북중미월드컵에는 참가하지 못했다. 잉글랜드 대표팀의 최종 엔트리에 들지 못했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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