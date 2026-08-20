韓 축구 악재! '국가대표 유망주' 배준호, 빅리그행 소식 잠잠→스토크 주전 자리도 흔들리나..."감독이 득점과 도움 강조"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기 전 배준호가 그라운드를 밟고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호의 입지는 스토크 시티 내에서도 안심할 수 없는 상태다.

영국의 스토크센티넬은 18일(한국시각) '스토크 시티는 이제 여름 이적 시장의 마지막 2주에 접어들었고, 막바지 영입 작업에 총력을 기울이고 있다'고 보도했다.

스토크센티넬은 '마크 로빈스 감독이 8위권 경쟁에 나설 수 있도록 스쿼드를 강화하기 위해 클레이튼 우드에서는 분주한 일정이 진행될 것으로 예상된다. 어떤 부분이 안정적이고 어떤 부분에 보완이 필요할까. 스토크의 현재 선수층을 분석해 보았다'고 전했다.

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배준호는 공격형 미드필더의 옵션으로 이름을 올렸다. 스토크센티넬은 '스토크는 닉 파월이 부상으로 선수 생활이 끝난 이후로 경기에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 10번, 플레이메이커 또는 공격형 미드필더가 부족했다. 지난 시즌에는 배준호가 그 역할을 대부분 맡았지만, 로빈스 감독은 득점과 어시스트를 계속해서 강조해 왔다. 배준호에게 기회가 주어진다면 그 역할을 해내야 한다'고 전했다.

배준호는 벌써 유럽 생활 4년 차에 돌입했다. 한국 축구 미래를 기대케 하는 최고의 재능 중 한 명이기에, 도약이 필요해진 시점이다. 아쉬움은 성장의 정체였다. 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록했던 배준호는 2025~2026시즌 45경기 3골-3도움으로 공격포인트에서 좀처럼 늘지 못했다. 스토크의 상황들을 고려하면 배준호가 활약할 최적의 여건은 아니었다. 선수 스스로도 공격포인트가 부족한 면은 아쉬울 수 있었다.

사진=배준호 SNS 캡처

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그 상황에서 배준호에게 주목한 팀은 리옹이었다. 다만 리옹의 관심에도 불구하고 이적은 좀처럼 진전되지 못했다. 리옹 이적의 가장 큰 문제는 역시 이적료다. 프랑스 유력 기자인 산티 아우나는 "스토크는 보너스를 포함해 600만유로(약 100억원)를 요구하고 있다. 리옹의 마지막 제안은 350만유로(약 57억원)였다. 다른 클럽들도 관심을 보이고 있다. 선수 본인은 스토크를 떠나길 원하고 있다"고 전했다. 리옹이 현재 재정적으로 여유로운 상황이 아니기 때문에 단순한 차이가 아니다. 배준호의 이적시장 가치가 400만유로(약 65억원)로 평가받는 가운데, 스토크는 1.5배를 요구하고 있다.

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협상이 난항을 겪는 상황에서 배준호의 스토크 내 입지도 장담할 수 없는 상황, 활약과 결단이 모두 필요한 입장이다. 배준호가 올여름 이적시장에서 도약을 위한 선택을 할 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com