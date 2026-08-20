'국제무대서도 빛났다' 경남 U-12, 감바 오사카 주니어컵 '무패 우승'

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경남FC U-12가 일본에서 열린 국제 유소년 축구대회에서 무패 우승을 차지했다. 유스 강팀으로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

경남 U-12는 16일부터 17일까지 양일간 일본 오사카 일원에서 열린 '감바 오사카 주니어컵 2026'에서 10승1무의 압도적인 성적을 거두며 우승컵을 들어 올렸다.

경남 U-12는 대회 첫날부터 매서운 경기력을 선보였다. 감바 오사카 카도마와의 첫 경기에서 3대1 승리를 거두며 기분 좋게 출발한 뒤 가시마 앤틀러스 츠쿠바(1대0), 감바 오사카와(2대0), 가시마 앤틀러스 노르테와(2대0), 대만팀 에스페루조FC(3-1), 마츠모토 야마가(2대0)를 차례로 제압했다. 시미즈 S펄스와는 0대0 무승부를 기록하며 6승1무로 대회 첫날을 마무리했다.

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둘째 날에는 전승에 성공했다. 카타레 토야마를 상대로 4대0 대승을 거둔 경남 U-12는 이마바리FC(2대0), 나라클럽(5대0), 비셀 고베(2대0)를 모두 제압하며 대회 정상에 올랐다.

이번 우승으로 경남 U-12는 국내 무대를 넘어 국제대회에서도 경쟁력을 입증하게 됐다. 경남 U-12는 지난해 '2025 K리그 챔피언십' 전승 1위와 '제22회 화랑대기 전국 유소년 축구대회' 전승 1위 등 굵직한 성과를 연이어 거뒀다. 여기에 이번 대회에서도 단 한차례의 패배 없이 정상에 오르며 꾸준한 성과를 이어갔다.

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특히, 감바 오사카, 가시마 앤틀러스, 시미즈 S펄스, 비셀 고베 등 일본 프로구단 산하 유스팀들이 참가한 가운데 이뤄낸 성과라는 점에서 의미를 더했다. 짧은 기간 동안 연이어 경기를 치르는 강행군 속에서도 26골-2실점이라는 압도적인 성적으로 경남 유스 시스템의 경쟁력을 보여줬다.

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신현효 경남 U-12 감독은 "10승1무라는 압도적인 성적으로 우승을 거둔 우리 선수들에게 축하하고, 멋있다는 인사를 전하고 싶다"며 "일본 상위 레벨 프로 유스팀과의 경기에서 경남 U-12의 경쟁력을 충분히 증명했다는 뿌듯함과, 자신감도 많이 얻었다"고 우승 소감을 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com