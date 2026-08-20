[오피셜]승격 마지막 퍼즐 채웠다! 수원, K리그2 득점왕 출신 루이스 영입..."수원의 목표를 이루는데 모든 걸 바치겠다!"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]승격에 도전하는 수원 삼성이 마지막 퍼즐을 채웠다.

수원은 20일 구단 공식 채널을 통해 김포FC의 에이스 공격수였던 루이스의 영입 소식을 알렸다.<스포츠조선 19일 단독 보도>

아무도 예상 못한 깜짝 영입이다. 루이스는 이적시장 마감을 앞두고 매물로 나왔다. 당초 김포는 루이스를 지키겠다는 입장이었지만, 횡령 사건 이후 구단 재정이 급속도로 악화됐다. 몇몇 선수들을 내보내는 것으로는 해결이 되지 않았다. 울며 겨자먹기로 핵심 외인들을 시장에 내놓았다.

Advertisement

그중 가장 큰 주목을 받은 것은 역시 루이스였다. 콜롬비아 출신의 루이스는 2023년 김포 유니폼을 입었다. 첫 해부터 맹활약을 펼쳤다. 무려 16골을 넣었다. 득점왕을 거머쥐었다. 루이스의 활약 속 김포는 K리그2 3위에 오르며, 창단 첫 승강 플레이오프까지 올랐다. 루이스는 K리그2 베스트11에도 이름을 올렸다.

루이스는 이후에도 꾸준히 좋은 모습을 보였다. 2024년 15골-3도움을 기록하며 K리그2 베스트11을 차지한 루이스는 2025년에도 14골을 폭발시켰다. 당연히 많은 클럽들이 루이스를 주시했다. K리그1, 2를 가리지 않았다. 하지만 김포는 루이스를 붙잡았고, 루이스 역시 김포의 재계약 제안을 받아들었다.

Advertisement

루이스는 올 시즌에도 21경기에서 10골을 넣으며 변함없는 활약을 펼쳤다. 루이스를 향해 많은 팀들이 관심을 보였다. 협상은 쉽지 않았다. 큰 돈이 필요한 김포는 자신들이 제시한 금액을 고수했다. 루이스의 존재감과 가치를 고려, 원하는 금액이 충족되지 않을시 보내지 않겠다는 뜻을 전했다. 당연히 선수 옵션은 배제했다. 관심을 보였던 팀들이 입맛을 다신 이유다.

Advertisement

수원은 루이스에 일찌감치 관심을 보였다. 수원은 올 시즌 압도적인 수비력으로 선두를 유지 중이지만, 31골 밖에 넣지 못하는 빈공이 고민이었다. 검증된 루이스는 분명 매력적인 카드였다. 이정효 감독의 강력한 요청 속 구단 수뇌부가 결단을 내렸다. 말그대로 영혼까지 끌어모아 이적료를 준비했다. 막판 줄다리기 끝에 이적시장 막감 직전 대어를 품었다.

Advertisement

리그 최저 실점을 자랑하는 철벽 수비 속 헤이스, 루이스, 브루노 실바, 페신, 두비츠카스 등 최강의 공격진을 갖추게 된 수원은 승격을 위한 힘찬 발걸음을 이어가게 됐다. 루이스는 "수원이라는 큰 구단에 오게 돼 매우 행복하다"라며 "이번 시즌 우리의 목표를 이루는 데 내 모든 걸 다 바칠 각오가 돼 있으니 기대해 주셔도 좋다"며 소감을 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com