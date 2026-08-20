[현장리뷰] '한국 축구 미래는 밝다' 대전, U-15 유스 챔피언십 첫 우승 달성...대구에 3-1 승

한국프로축구연맹

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[천안=스포츠조선 김대식 기자]한국 축구의 미래들은 'K리그 유스 챔피언십'을 통해 성장 중이다.

한국프로축구연맹은 2015년 축구 유망주들이 뛰놀 수 있는 큰 판을 만들었다. K리그 구단 유스팀들이 참가해 경쟁하는 유스 챔피언십이 탄생한 배경이다. 고등부(U-18, 17)를 시작으로 중등부(U-15, 14), 초등부(U-12,11)까지 대회 규모가 계속 커졌다. 올해로 12회째를 맞이한 유스 챔피언십은 한국을 대표하는 선수가 되고 싶은 꿈나무들이 가장 우승하고 싶어하는 대회가 됐다.

유소년 선수들이 유스 챔피언십을 좋아할 수밖에 없는 이유는 이 대회만의'환경' 때문이다. 1군 선수들이 뛰는 K리그 공식 경기와 최대한 동일한 조건으로 진행된다. 유망주들이 1군 유니폼을 뛰고 경기장을 누빈다. 중등부 결승전부터는 TV를 통해 생중계된다. 이뿐만이 아니다. 전 경기 영상 분석에 전자 선수 데이터 측정 및 추적 시스템(EPTS)를 활용한 피지컬 데이터 제공까지 이뤄진다.

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각 구단의 팬들도 직접 찾아와 응원전을 펼친다. 누구보다 프로가 되고 싶은 이들에게 유스 챔피언십의 환경은 동기부여가 될 수밖에 없다. 이번 시즌 K리그에서 눈에 띄는 FC서울의 손정범과 전북 현대의 김예건도 유스 챔피언십의 유산이다. 덕분에 K리그 등록 선수 중 유스 출신 비율은 '우상향' 중이다. 전체 선수 중 유스 출신이 35.3%였던 2021시즌과 비교해 2025시즌은 38.1%까지 상승했다.

20일 천안축구센터 주경기장에서 맞붙은 대전하나시티즌과 대구FC의 2026년 K리그 U-15 챔피언십 결승전 역시 '1군급' 분위기를 방불케했다. 대전과 대구 서포터스들은 평일 저녁임에도 천안까지 방문해 경기 전부터 응원가를 외쳤다. U-15 챔피언십 우승 이력이 없는 두 팀은 트로피라는 최고의 동기부여도 있었다. 대전은 준우승, 대구는 준결승이 역대 최고 성적이다. 왕좌에 오르고 싶은 마음은 유소년이라고 다르지 않다.

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실제로 경기는 전쟁터였다. 양 팀 선수들이 경합 장면마다 몸을 던졌다. 중학생들이 풍길 수 있는 분위기 같지 않았다. 전반전은 팽팽한 줄다리기 흐름이었다. 우승이 걸린 후반전, 승기는 대전이 잡았다. 후반 20분 후방에서 찔러준 침투 패스가 뒤로 흐르자 김동현이 따라가 마무리했다. 대전은 추가골로 경기를 끝내길 원했다. 하지만 이대로 무너질 수 없는 대구는 추가골을 허락하지 않았다.

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포기하지 않은 대구가 끝내 경기를 연장전으로 이끌었다. 경기 종료 직전 루즈볼 상황에서 양성훈이 끝까지 경합해 헤더로 팀을 구했다. 연장에서도 대전이 먼저 웃었다. 연장 전반 5분 대전 에이스 지윤이 루즈볼 상황에서 집중력을 발휘해 밀어 넣었다. 대전이 승리를 확신했다. 연장 후반 7분 지윤의 슈팅을 대구 골키퍼가 흘리며 쐐기골이 나왔다. 결국 박재성 감독이 이끄는 대전은 3대1로 승리하며 구단 역사상 첫 U-15 유스 챔피언십 우승에 환호했다. 대구 선수들은 뜨거운 눈물을 흘리며 다음을 기약했다. 천안=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com