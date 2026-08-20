"17살 어린 상대선수 얼굴을 퍽" 메시, 실력은 GOAT-인성은 글쎄→메이드 인 아르헨티나…폭행사건으로 징계 가능성 대두

출처=중계화면 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'GOAT' 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 상대 선수 폭행으로 출전 정지 징계를 받을 가능성이 제기됐다.

메시는 20일(한국시각) 미국 펜실베니아주 체스터의 스바루 파크에서 열린 필라델피아와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 원정경기를 마치고 상대 공격수 퀸 설리반(22)의 얼굴 부위를 가격했다.

메시는 17살 어린 설리반의 목덜미를 손으로 때린 후 설전을 벌였다. 근처에 있던 심판은 메시가 폭행하는 장면은 보지 못했지만, 말싸움을 목격하고는 달려가서 두 선수를 떼놓았다.

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마이애미 담당 기자인 호세 아르만도는 MLS 징계위원회가 메시의 행동을 조사하고 있으며, 징계를 받을 가능성이 있다고 보도했다.

MLS 규정상 상대 선수의 얼굴, 머리 또는 목에 손을 대는 행위는 최소한 벌금 징계를 내리게 되어 있다. 경기 출장정지 징계보단 벌금형이 내려질 것으로 예상된다.

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메시의 폭행사건은 양팀 선수단이 2대2 무승부로 끝난 경기에서 집단 난투극을 벌이는 등 긴장감이 고조된 상황에서 발생했다.

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마이애미 소속 이안 프레이가 잔디 위에 쓰러진 설리반을 밟고 지나가자, 설리반이 프레이를 바닥에 내리꽂았다. 설리반의 동생인 캐번 설리반이 동생을 보호하기 위해 달려가면서 마이애미의 야닉 브라이트와 몸싸움을 벌이며 혼란이 가중됐다.

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이에 캐번과 브라이트는 퇴장을 당했고, 퀸은 난투극에 가담했다는 이유로 옐로카드를 받았다. 2009년생 미국 출신 초신성인 캐번은 18세 생일이 되면 맨시티에 입단할 예정이다. 현장에서 메시에겐 따로 카드가 주어지지 않았다.

AP연합뉴스

지난 8일 부친을 여읜 메시는 이날 복귀골을 터뜨렸다. 전반 26분, 단숨에 박스 안으로 침투한 후 전매특허인 왼발 감아차기 슈팅으로 스코어 2-1를 만드는 역전골을 폭발했다. 이번시즌 MLS 17경기 13골 9골을 기록 중이다.

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하지만 마이애미는 후반 13분 닐 피에르에게 동점골을 내주며 2대2로 비겼다. 최근 메시 부친상 등 어수선한 분위기에서 컵대회 포함 4경기 연속 무승 부진에 휩싸였다. 11승6무3패 승점 39점으로, 내슈빌(승점 46)에 이어 MLS 동부 컨퍼런스 2위에 머무르고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com