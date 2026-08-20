지독히 안 풀리는 '한국의 로드리' 권혁규, 반년만에 방출각, 손흥민의 LA FC-日 세레소-폴란드 클럽과 '링크'→"선수·구단 모두 이적에 긍정적"

출처=카를루스에 SNS

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]한때 대형 유망주로 평가받던 유럽파 미드필더 권혁규(25·카를스루에)가 반년만에 새로운 팀을 찾아 떠날 가능성이 대두됐다.

독일 '스카이' 소속 기자 데니스 바이어는 20일(한국시각), "권혁규가 반년만에 다시 카를스루에를 떠날 가능성이 있다"라며 "선수와 구단 모두 이적에 열려있다"라고 보도했다.

바이어 기자에 따르면, 크게 세 개의 클럽이 권혁규에게 구체적인 관심을 드러냈다. 폴란드 클럽 자기엘로니아 비알리스토크와 '대한민국 캡틴' 손흥민 소속팀 LA FC, 일본 명문 세레소 오사카다. LA FC에 입단하면 국가대표팀 동료인 손흥민과 한솥밥을 먹게 된다. 대선배의 그늘 아래에서 반등의 발판을 마련할 수 있다.

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18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 권혁규가 공격하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/

18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 권혁규가 손흥민의 코너킥을 헤더슛으로 연결시키고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/

다만 LA FC 혹은 세레소와 계약을 맺으면, 3년만에 아쉬움 속 유럽 무대를 떠나게 된다. K리그 전통명가 부산 아이파크 출신인 권혁규는 2023년 셀틱 입단으로 유럽 무대에 호기롭게 발을 디뎠다. 하지만 셀틱에서 공식전에 데뷔하지 못한 채 두 시즌 연속 스코틀랜드의 세인트미렌, 하이버니안으로 임대를 떠났다.

2025년에 입단한 프랑스 낭트에선 감독 교체 등 변수 속 자리를 잡지 못했고, 급기야 지난시즌 도중인 2월 독일 2부 클럽인 카를루스에에 합류했다. 후반기 초반 출전 기회를 잡았지만, 시즌 막바지로 갈수록 입지가 좁아졌다. 2026~2027시즌 개막 후 두 경기 연속 명단에서 제외되며 이적설이 급부상했다. 이적시장이 열흘 남짓 남았고, 구단 역시 이적에 열려있어 이적료 등은 걸림돌이 되지 않을 것으로 보인다. 이르면 이번주에 이적이 결정될 수 있다.

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신장 1m92 장신으로 탄탄한 체구와 패스 능력을 갖춰 '한국의 로드리'라는 별명을 단 권혁규는 지난 3년간 총 5개의 유럽 클럽을 누비면서 성장이 정체됐다. 지난해 국가대표팀에 데뷔했지만, 2026년 북중미월드컵 최종명단에는 승선하지 못했다. 어느덧 그의 나이 25세가 됐다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com