[K리그2 프리뷰]갈길 바쁜 대구와 부산의 '외나무 승부'...하위권팀들이 무서운 '상위권팀들'

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[스포츠조선 박찬준 기자]갈길 바쁜 대구FC와 부산 아이파크가 '외나무 다리'에서 만난다.

최성용 감독 부임 후 8경기 무패를 달렸던 대구는 코리아컵 패배를 기점으로, 4경기 무승의 수렁에 빠졌다. 거칠 것 없이 선두권을 향해 달려가던 대구는 기세가 한풀 꺾였다. 다만 최근 2경기에서 경남FC와 충남아산을 차례로 잡고 다시 분위기를 올리고 있다. 순위도 3위(승점 38)까지 끌어올렸다.

부산은 개막 후 최악의 흐름이다. 리그에서 5경기에서 1무4패라는 충격의 성적표를 받았다. 비록 로테이션 카드를 꺼내기도 했지만 주중 코리아컵 16강전에서도 패했다. 개막 후 7승1무를 질주하며 선두로 뛰어올랐던 부산은 최근 공수에서 모두 흔들리며 순위가 단숨에 5위(승점 37)까지 내려갔다.

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이런 대구와 부산이 22일 오후 7시30분 대구iM뱅크PARK에서 '하나은행 K리그2 2026' 23라운드를 치른다. 대구의 관건은 수비다. 앞서 4경기에서 연속으로 이기지 못할 당시 대구는 9골이나 내줬다. 하지만 대구는 최근 무실점 모드로 돌아서자 다시 2연승에 성공했다. 공격에서 '리빙 레전드' 세징야가 복귀한만큼, 수비진의 활약이 중요하다. 부산의 포인트는 골이다. 5경기 무승에 허덕이는 부산은 이 기간 동안 단 2골 밖에 넣지 못했다. 앞서 32경기에서 35골을 넣었던 부산이지만, 최근 가브리엘, 김찬 등 공격진에 줄부상이 나오며 화력이 눈에 띄게 떨어졌다. 다만 지난 라운드 화성과 0대0으로 비기며 연패를 끊은 것이 그나마 소득이었다.

올 시즌 첫 맞대결에서는 부산이 3대1로 승리했다. 이날 경기 결과에 따라, 두 팀의 선두권 추격 동력 여부가 결정날 전망이다.

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이번 라운드 선두권팀들은 모두 하위권팀들과 격돌한다. 오히려 더 조심해야 한다. 올 시즌 K리그2는 역대급 우승 경쟁이 펼쳐지고 있다. 1~2팀이 독주 체제를 갖췄던 예년과 다른 분위기다. 1위 수원 삼성(승점 41)부터 6위 화성FC(승점 36)의 승점차는 불과 5점. 이런 흐름이 이어진 원인에는 평준화가 있다. 강팀이 약팀을 상대로 승점을 쌓는데 어려움을 겪고 있다. 약팀들의 수비적인 전술도 부담되는데다, 전력도 과거에 비해 많이 올라왔다.

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32라운드 체제로 진행되는 올 시즌은 예년보다 경기수가 적다. 각 팀들은 11~12경기만을 남겨두고 있다. 이제 삐끗하면 돌이킬 수 없는 결과가 이어진다. 잡을 경기는 확실하게 잡아야 한다.

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'선두' 수원은 22일 오후 7시30분 천안종합운동장에서 천안시티와, 2위 이랜드(승점 40)는 23일 오후 7시30분 목동종합운동장에서 파주 프런티어와 격돌한다. 수원은 5경기, 이랜드는 6경기 무패를 달리고 있다. 상대 천안은 14위(승점 21), 파주는 10위(승점 24)에 자리해 있지만, 경기력은 나쁘지 않다. 특히 파주는 21경기에서 단 26골만을 내줄 정도로 수비력이 단단하다. 첫 맞대결에서 수원은 천안에 3대2, 이랜드는 파주에 3대1로 승리했지만, 내용면에서는 팽팽했던만큼 신중한 접근이 필요하다.

9경기 무패(5승4무)를 달리고 있는 4위 수원FC(승점 37)는 22일 오후 7시30분 홈에서 김해FC와, 화성FC는 23일 오후 7시30분 원정에서 전남 드래곤즈와 격돌한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com