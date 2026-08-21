韓 축구 에이스 '역대급' 등장! 이강인, 아틀레티코 마드리드 '새 시대' 열었다…"꿈같은 데뷔" 극찬 폭발

사진=EPA-EFE 연합뉴스

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새로운 영웅의 등장, 단 13분이면 충분했다. 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 첫 출발부터 폭발했다. 레알 마드리드, 바르셀로나와 함께 스페인의 '빅3'인 아틀레티코 마드리드(스페인)의 새 시대를 열었다.

이강인은 20일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 결승골을 꽂아 넣으며 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 벤치에서 경기를 시작한 그는 0-0으로 팽팽하던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 그라운드를 밟았다.

호시탐탐 상대 골문을 노리던 이강인은 후반 25분 골 폭죽을 쏘아 올렸다. 다비드 한츠코가 건넨 긴 크로스를 잡아 수비 3명을 따돌리고 강력한 왼발슛을 날렸다. 이강인의 발끝을 떠난 볼은 말라가 반대편 골문 구석을 정확히 뚫었다. 그는 아틀레티코 마드리드 공식 데뷔전에서 결승골을 기록하며 팀에 승리를 선물했다. 스페인 무대에서 득점포를 가동한 것은 레알 마요르카에서 뛰던 2023년 5월 빌바오와 경기 이후 3년 3개월 만이다.

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이강인의 득점으로 리드를 잡은 아틀레티코 마드리드는 알렉스 바에나의 쐐기골까지 묶어 승리를 완성했다. 이강인은 경기 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 경기장을 가득 채운 7만여 관중은 "이강인"을 연호하며 새 에이스의 등장을 환호했다. 극찬이 쏟아졌다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 "이강인은 경기 상황에 맞춰 유연하게 뛰는 선수다. 자신의 팀에 헌신하는 선수다. 그런 모습을 대표팀에서도, 그가 이전에 뛰었던 팀들에서도 봐왔다"고 칭찬했다.

현지 언론에선 '새로운 영웅'을 받들기 바빴다. '마르카'는 '아틀레티코 마드리드가 그들의 새로운 영웅을 연호했다. 이강인이라는 새로운 영웅을 발견했다'고 극찬했다. '아스'는 놀라움과 극찬을 뜻하는 프랑스어 표현 '오 라 라'(Oh, la, la)를 빌려 '오 라 라, 이강인. 꿈같은 데뷔'라고 했다. '로이터' 통신도 '이강인이 데뷔전에서 놀라운 골을 터뜨렸다'고 평가했다.

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이강인은 지난달 파리생제르맹(PSG·프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입었다. 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 '삼고초려'했다. 구단은 이전에도 이강인 영입을 노렸지만, PSG의 반대로 무산됐다. 아틀레티코 마드리드는 포기하지 않았다. 옵션 포함, 총 4000만유로(약 665억원)를 투자해 이강인을 품에 안았다.

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이유는 명확했다. 아틀레티코 마드리드는 새 도전에 나선 '레전드' 앙투안 그리에즈만(올랜도)의 뒤를 이을 에이스로 이강인을 선택했다. 이강인은 그리에즈만이 달던 '에이스의 상징' 등번호 7번을 달았다. '새로운 7번'으로 성공적인 데뷔전을 치른 이강인은 "첫 경기가 매우 중요하다는 걸 알고 있었다. 월드컵을 마치고 돌아온 선수들이 많아 훈련이 조금 부족했던 것도 사실이지만, 승리할 수 있어서 매우 기쁘다. 다음 경기를 위해 계속해서 열심히 노력해 최고의 컨디션을 만들겠다"며 "우리는 최고의 방식으로 준비할 것이다. 모든 승리를 따내기 위해 최선을 다할 것"이라고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com